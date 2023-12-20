Рождественские традиции, национальные премьеры и исторические экскурсы: что покажет в рождественско-новогодний период телеканал "1+1 Украина"

Каждый год важнейшие праздники украинцы встречают в компании "1+1 Украина". Нынешний рождественско-новогодний период не станет исключением, и зрители смогут провести его в компании любимых ведущих и украинских артистов. "1+1 Украина" покажет национальные премьеры художественных и анимационных проектов, особые прямые эфиры и выпуски исторических проектов.

Настоящая история. Стертая правда о Щедрике

22 декабря в 21:45

Исследователь истории и автор проекта Реальная история Аким Галимов расскажет о самой известной в мире рождественской песне Carol of the Bells, а на самом деле украинской щедровке "Щедрик" в обработке композитора Николая Леонтовича. Долгие десятилетия реальная история "Щедрика" была засекречена. Мир мог бы никогда не узнать ее, если бы не лидер УНР Симон Петлюра. Как "Щедрик" стал не просто рождественской песней, а символом борьбы украинцев за независимость и политическим ходом Петлюры? И как из-за одной этой песни в Европе узнали кто такие украинцы, расскажет Аким Галимов в специальном выпуске "Реальной истории".

Концерт "Жедан и собаки"

22 декабря в 22:30

На "1+1 Украина" состоится премьера главного концерта года — выступления украинской рок-группы из Харькова — "Жадан и Собаки". Зажигательный коллектив, созданный украинским писателем и фронтменом Сергеем Жаданом и группой «Собаки в космосе», представит свой новый альбом "Радиолуч". Вечер драйва и рок-н-ролла гарантирован. С начала полномасштабного вторжения группа гастролирует по городам Украины и Европы, давая благотворительные концерты, проводя аукционы и собирая средства на ВСУ, и это выступление не исключение.

Специальная гостья концерта — фантастическая рок певица Марта Липчей с песней "Говори" — первой совместной работой из "Жадан и Собаки".

Спонсор трансляции — "Первая частная пивоварня".

"Сниданок. Первая звезда"

24 декабря, 7:00-11:00

Встретить утро зрители телеканала "1+1 Украина" смогут традиционно в компании "Сниданок с 1+1". Особый эфир будет посвящен историям светлых людей, которые особенно видны в темные времена. Будет встречать зрителей вся большая семья снидановцев: Руслан Сеничкин, Людмила Барбир, Егор Гордеев, Неля Шовкопляс, Валентина Хамайко, Александр Попов и Игорь Цыганик.

Удлиненный прямой эфир украсит специальное музыкальное сопровождение – колядки и современные песни соединятся в едином ритме. Любимые ведущие соберутся за большим столом, будут готовить 12 блюд и расскажут о настоящих украинских рождественских традициях.

"Рождество с ТСН"

24 декабря в 19:00

Впервые с начала полномасштабного вторжения ведущие ТСН проведут прямой эфир на телеканале "1+1 Украина". Эфир из двух локаций – центра столицы и телеканала 1+1 Украина – объединит ведущих Наталью Мосейчук, Маричку Падалко, Соломию Витвицкую и Святослава Гринчука и знаковых гостей, чьи истории поразили украинцев в 2023 году.

В эфире раскроют тайну длиной в 400 лет: журналисты расскажут неизвестную историю древней украинской колядки, которую напевал сам Иван Франко. Кто из украинских суперзвезд споет ее и как она будет звучать – смотрите в прямом эфире ТСН.

Также зрители увидят истории спасенных детей из Донетчины, фронтовых поваров и экипажей полиции «Белый ангел», которые привозят гуманитарку и забирают тех, кто решился выехать из ада окруженных городов. Гостем прямого эфира станет военнослужащий Максим Колесников, чья фотография с яблоком при возвращении из плена поразила всю страну.

В это время частица команды ТСН будет подводить итог недели вместе с Аллой Мазур в марафоне "Единые новости".

Премьера исторической драмы "Щедрик"

24 декабря в 17:30

Лента режиссера Олеси Моргунец-Исаенко по сценарию Ксении Заставской стартовала в кино в январе 2023 года и преуспела среди зрителей. Это история о трех семьях, живущих под одной крышей на грани столкновения империй, в тупике оккупации и ловушке Второй мировой войны. Украинская, еврейская и польская семьи все равно почувствовали на себе притеснения как Третьего Рейха, так и карательного режима СССР. В безысходности порабощения украинская семья принимает к себе детей, родители которых стали жертвами окупантов, и самоотверженно оберегает их, как собственную дочь Ярославу. Девочка мечтает примирить весь мир благодаря украинскому «Щедрику», который пытаются стереть с ее памяти. Но слова праздничной песни ведут к свету в сплошном мраке немецкого и советского порабощения.

Роли в фильме исполнили: звезда сериала "Женский врач" Андрей Исаенко, Яна Королева, Полина Громова, Евгения Солодовник, Кристина Ушицкая, Йоанна Опозда, Андрей Мостренко. Совместное производство Украины (Ама Вижн) и Польши (Stewpool), дистрибьютор – FILM.UA Distribution.

"Рождество. Ты не один"

24 декабря в 21:00

В этот Сочельник на телеканале "1+1 Украина" зрителей ждет особая праздничная премьера проекта "Рождество. Ты не один". Проект объединит героев нового времени, артистов, ведущих, волонтеров, а вместе с ними — всех украинцев, чтобы вместе встретить Рождество. Знаковой локацией для съемок станет национальная святыня — Софийский собор.Проект погрузит зрителей в украинскую историю и рождественские традиции. с известными героями и гостями в камерной обстановке.

В проекте “Рождество. Ты не один” зрители увидят выступления Jamala, VERKA SERDUCHKA, DOROFEEVA, Артема Пивоварова, Юлии Саниной и оркестра НАОНИ, MONATIK, KOLА, ROXOLANA, Макса Барских, KAZKA, Тони Матвиенко и хора им. Г. Веревки, Jerry Heil, победителя "Голоса страны-13" PTASHKIN и оркестра Почетного караула отдельного Президентского полка им.Б. Хмельницкого, Марты Липчей и группы Жадан и Собаки, ONUKA, ADAM, Phil it и другие. Выступления артистов сочетаются с теплыми разговорами в уютной атмосфере с ведущими "Завтрака с 1+1" Русланом Сеничкиным, Людмилой Барбир, Егором Гордеевым, Нелей Шовкопляс, Валентиной Хамайко с детьми, Александром Поповым, Екатериной Осадом ею Витвицкой и ведущим "Говорит вся страна" Алексеем Сухановым, Тимуром и Инной Мирошниченко с детьми. Гостями ведущих станут звезды студии "Квартал-95" Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Юрий Великий, Вера Кекелия, Марта Адамчук, Анастасия Оруджева, Ирина Сопонару, Алина Блажкевич, а также Наталья Денисенко, Маша Ефросинина, Евгений украинский теннисист, а теперь военный Сергей Стаховский, представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева и другие.

Проект “Рождество. Ты не один” имеет благотворительную миссию. В рамках проекта будут собираться средства на помощь деткам-воспитанникам «Школы супергероев», нуждающимся в надлежащем оборудовании и условиях для обучения.

Также посмотреть праздничный проект можно на телеканале ТЕТ. Найти телеканалы "1+1 Украина" и ТЕТ можно на платформе кино и телевидения "Киевстар ТВ".

Соседка

30 декабря

Телевизионная премьера романтической комедии с Ксенией Мишиной и Артемием Егоровым. Заядлый холостяк Петр поспорил со своим лучшим другом, что сможет прожить месяц с женщиной под одной крышей. Так в его квартире появляется Вероника – элегантная учительница музыки, только что ушедшая от мужчины-тирана. Однако ставки растут, когда Петр узнает о детях Вероники! Справится ли мачо с вызовами совместной жизни? Режиссер — Наталья Пасеницкая, автор сценария — Ирэна Карпа. В ленте также исполнили роли Jerry Heil и Анна Тринчер.

Новогодний "Вечерний квартал"

31 декабря в 19:00

31 декабря в 20:00 на телеканале "1+1 Украина" традиционно выйдет новогодний выпуск "Вечернего Квартала". На сцену выйдут актеры Вечернего Квартала и актрисы Женского Квартала в формате единого концерта. Зрителей ожидает злободневный юмор о войне и реалиях нашего настоящего, а также эксклюзивные номера от приглашенных звезд с песнями, сопровождающими нашу жизнь. Зрителей ожидают музыкальные выступления MONATIK, Тины Кароль, Натальи Могилевской, KOLA, Артема Пивоварова, Пианобой и ТНМК, группы Антитела, Павла Зиброва.

Вопреки всем событиям, юмористы будут поднимать настроение украинцам, чтобы еще раз подчеркнуть, что врагу нас не сломить. Ведь смеемся – значит, побеждаем!

Всеукраинская телепремьера "Мавки"

1 января в 20:00

1 января в 20:00 на телеканале “1+1 Украина” состоится всеукраинская телепремьера кассового украинского анимационного фильма во времена Независимости “Мавка. Лесная песня” производства студии Animagrad, FILM.UA Group. В Украине «Мавка» добилась беспрецедентного успеха, установив рекорд среди национальных фильмов по кассовым сборам и количеству проданных билетов во времена Независимости. Мультфильм стал самым успешным анимационным релизом в кинопрокате Украины за все времена, оставив позади все голливудские анимационные хиты от Disney, Pixar, Illumination Entertainment и т.д.

Проект создан по мотивам драмы-феерии Леси Украинки «Лесная песня» и образов украинской мифологии. Интересный факт, анимационный фильм “Мавка. Лесная песня” вошла в топ-5 запросов у Google за 2023 год. Герои анимационного фильма “Мавка. Лесная песня” заговорили голосами топовых украинских звезд. Нимфу озвучила актриса Наталья Денисенко. Движения и пластику Берегине Леса подарила прима-балерина Национальной оперы и народная артистка Украины Екатерина Кухарь. А певица Кристина Соловой исполнила в мультфильме две песни «Мовки». Также известно, что озвучили героев Екатерина Осадчая, Нина Матвиенко, Назар Заднепровский, Юлия Санина, Олег Скрипка, Олег Фагот Михайлюта, участники этногруппы "ДахаБраха" и Сергей Притула, Артём Пивоваров.

Смотрите телеканал "1+1 Украина" на платформе кино и телевидения "Киевстар ТВ". По случаю рождественских и новогодних праздников с 1 по 31 декабря 2023 года собственные и партнерские телеканалы 1+1 media будут бесплатно доступны для просмотра на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.