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Рождественский дидух: особый символ Нового года, который стоит сделать на зимние праздники

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
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Рождественский дидух: особый символ Нового года, который стоит сделать на зимние праздники

Что такое рождественский дедушка и как его сделать / Фото: commons.wikimedia.org

Рождественский дидух — важная традиция украинского народа, имеющая свой особый символизм. Присущ он был более низменным регионам Украины, особенно там, где росла пшеница. Как сделать дидух и что он значит — читайте в материале ТСН.ua.

Дидух – это элемент обрядности. Его люди выплетали преимущественно из пшеницы. Даже сегодня во многих западных регионах страны эта традиция передается из поколения в поколение. Интересно, что дидух – это не христианский символ. Он существовал на территории современной Украины еще в дохристианские времена. Дидух – это дух наших предков. Его обязательно ставили в углу в Сочельник, когда за праздничным столом собиралась вся семья. Считалось, что в дидух вселялись души усопших, которые также пришли праздновать с живыми членами семьи.

Что значит дидух на Рождество

Само понятие "дидух" означает "старейший". Однако на территории Украины в разных регионах его называли по-разному: король, сноп, колядник, сноп-рай, дидок, дид, дидо, коляда. Однако из старославянского языка это слово можно перевести как "дух предков". Его также создавали как пожертвование силам природы.

По традиции в дом дидух должен занести хозяин дома. Клали его сразу у стоящих в углу образов (икон). Он считался неким оберегом. Часто дидух еще и украшали. А крестьяне часто ставили его вместо рождественской елки, когда такая традиция уже появилась на украинских землях.

Если в доме все еще была незамужняя девушка, она должна была взять ложки и положить их на углу дома. Так можно узнать, с какой стороны к ней придет суженый. Позже эти ложки прибавляли к перевязи дидуха. Это был своеобразный народный оберег. Так делали, чтобы все члены семьи были вместе весь грядущий год.

Праздничный сноп (дидух) должен был находиться в доме неделю. Кое-где его даже оставляли до Крещения (19 января). Рождественский дидух был символом уюта, праздничного настроения, праздничности. Даже часто в народе говорили: "Дидух в дом – беда из дома".

Как сделать дидух

Как сделать дедушку / © commons.wikimedia.org
Как сделать дедушку / Фото: commons.wikimedia.org

Дидух создавали только из необмолоченных пшеничных колосьев. Иногда использовали также овес, рожь. В народе верили, если создать дидух из последнего обжиночного снова в поле, то вязавшая его жница скоро родит ребенка. Украшать праздничные деревья любили засохшими цветами, красочными лентами.

Издавна существовали разные технологии изготовления дидуха в разных регионах Украины. Некоторые создавали его в виде косы, другие делали форму снопа или дерева.

Если вы захотите сегодня сделать дидух, то можете столкнуться с одной проблемой. В современном городе сложно найти материалы для дидуха. Однако всегда можно спросить солому на рынках или найти у родственников, живущих в селе.

Как сделать дидух? Следует запомнить несколько важных правил:

  1. По меньшей мере, нужно взять 21 колосок.
  2. Перед тем, как плести дидух, смочите их в горячей воде и оставьте на несколько минут. Так они станут эластичными и мягкими.
  3. Затем разберите колосья по размеру. Создаются пучки по семь колосьев в каждом (цифра семь является символом семьи, семи поколений и дней недели).
  4. Каждый пучок перевязывается бечевкой. Нужно вязать осторожно, но крепко.
  5. Затем пучки собираются вместе своеобразными "ступенями".
  6. Снеп разделяется на три "ноги" (если вы взяли много колосьев, то можно на 5 или 7). Тогда дидух будет стойко стоять.

Самый распространенный вариант – дидух в виде сезонов. Такое изделие создается в четыре яруса (зима, весна, лето и осень). Для каждого яруса составляют по четыре пучка, а в каждый пучок входит семь колосьев (они являются символом недель и дней). Для каждого яруса можно использовать разные виды злаков, которые будут олицетворять определенное время года.

Среди наших предков существовало поверье: чем богаче выглядит дидух, тем урожайнее будет грядущий год. А потому его лучше украшать очень пышно. Не жалейте засушенные цветы, ягоды, ленты, орешки. Некоторые мастера даже добавляют к дидухам целебные травы (мак дарит деньги, зверобой – здоровье).

Когда жгут дидух

Когда курят дедух / © commons.wikimedia.org
Когда курят дедух / Фото: commons.wikimedia.org

Дух предков традиционно сжигали после Рождества. Впрочем, огню отдавали не тот сноп, который стоял в углу, а другой поменьше. Его обычно клали на полу. Эта традиция тоже имеет свою символику.

По народным поверьям, когда люди сжигали дидуха, они выпускали души усопших в небо и оберегали живых от злых сил. На Ополье дидуха, стоявшего в углу, старались обмолотить на святого Василия. На землю стелилась веретка, тогда все члены семьи молотили зерно палками, а затем делили его на три равные части.

Первую часть всегда отдавали колядникам, чтобы они могли засеять зерном в доме. Вторую скармливали скоту, а третью засевали в поле, чтобы был хороший урожай.

Дидух – традиционный символ украинских первоисточников, он помогает привнести в семью необычную радость, уют, праздничность. Верующих часто интересует, как относится Церковь к этому нехристианскому сиволу? Можно ли совмещать в доме дидух с рождественской елкой? По словам протоиерея Александра Дедюхина, настоятеля Свято-Николаевского храма в Полтаве, ответил, что Церковь не запрещает ставить дидух. Напротив, его нужно воспринимать не как дух, а как память наших предков.

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