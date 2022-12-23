Рождественский дидух: особый символ Нового года, который стоит сделать на зимние праздники

Рождественский дидух — важная традиция украинского народа, имеющая свой особый символизм. Присущ он был более низменным регионам Украины, особенно там, где росла пшеница. Как сделать дидух и что он значит — читайте в материале ТСН.ua.

Дидух – это элемент обрядности. Его люди выплетали преимущественно из пшеницы. Даже сегодня во многих западных регионах страны эта традиция передается из поколения в поколение. Интересно, что дидух – это не христианский символ. Он существовал на территории современной Украины еще в дохристианские времена. Дидух – это дух наших предков. Его обязательно ставили в углу в Сочельник, когда за праздничным столом собиралась вся семья. Считалось, что в дидух вселялись души усопших, которые также пришли праздновать с живыми членами семьи.

Что значит дидух на Рождество

Само понятие "дидух" означает "старейший". Однако на территории Украины в разных регионах его называли по-разному: король, сноп, колядник, сноп-рай, дидок, дид, дидо, коляда. Однако из старославянского языка это слово можно перевести как "дух предков". Его также создавали как пожертвование силам природы.

По традиции в дом дидух должен занести хозяин дома. Клали его сразу у стоящих в углу образов (икон). Он считался неким оберегом. Часто дидух еще и украшали. А крестьяне часто ставили его вместо рождественской елки, когда такая традиция уже появилась на украинских землях.

Если в доме все еще была незамужняя девушка, она должна была взять ложки и положить их на углу дома. Так можно узнать, с какой стороны к ней придет суженый. Позже эти ложки прибавляли к перевязи дидуха. Это был своеобразный народный оберег. Так делали, чтобы все члены семьи были вместе весь грядущий год.

Праздничный сноп (дидух) должен был находиться в доме неделю. Кое-где его даже оставляли до Крещения (19 января). Рождественский дидух был символом уюта, праздничного настроения, праздничности. Даже часто в народе говорили: "Дидух в дом – беда из дома".

Как сделать дидух

Как сделать дедушку / Фото: commons.wikimedia.org

Дидух создавали только из необмолоченных пшеничных колосьев. Иногда использовали также овес, рожь. В народе верили, если создать дидух из последнего обжиночного снова в поле, то вязавшая его жница скоро родит ребенка. Украшать праздничные деревья любили засохшими цветами, красочными лентами.

Издавна существовали разные технологии изготовления дидуха в разных регионах Украины. Некоторые создавали его в виде косы, другие делали форму снопа или дерева.

Если вы захотите сегодня сделать дидух, то можете столкнуться с одной проблемой. В современном городе сложно найти материалы для дидуха. Однако всегда можно спросить солому на рынках или найти у родственников, живущих в селе.

Как сделать дидух? Следует запомнить несколько важных правил:

По меньшей мере, нужно взять 21 колосок. Перед тем, как плести дидух, смочите их в горячей воде и оставьте на несколько минут. Так они станут эластичными и мягкими. Затем разберите колосья по размеру. Создаются пучки по семь колосьев в каждом (цифра семь является символом семьи, семи поколений и дней недели). Каждый пучок перевязывается бечевкой. Нужно вязать осторожно, но крепко. Затем пучки собираются вместе своеобразными "ступенями". Снеп разделяется на три "ноги" (если вы взяли много колосьев, то можно на 5 или 7). Тогда дидух будет стойко стоять.

Самый распространенный вариант – дидух в виде сезонов. Такое изделие создается в четыре яруса (зима, весна, лето и осень). Для каждого яруса составляют по четыре пучка, а в каждый пучок входит семь колосьев (они являются символом недель и дней). Для каждого яруса можно использовать разные виды злаков, которые будут олицетворять определенное время года.

Среди наших предков существовало поверье: чем богаче выглядит дидух, тем урожайнее будет грядущий год. А потому его лучше украшать очень пышно. Не жалейте засушенные цветы, ягоды, ленты, орешки. Некоторые мастера даже добавляют к дидухам целебные травы (мак дарит деньги, зверобой – здоровье).

Когда жгут дидух

Когда курят дедух / Фото: commons.wikimedia.org

Дух предков традиционно сжигали после Рождества. Впрочем, огню отдавали не тот сноп, который стоял в углу, а другой поменьше. Его обычно клали на полу. Эта традиция тоже имеет свою символику.

По народным поверьям, когда люди сжигали дидуха, они выпускали души усопших в небо и оберегали живых от злых сил. На Ополье дидуха, стоявшего в углу, старались обмолотить на святого Василия. На землю стелилась веретка, тогда все члены семьи молотили зерно палками, а затем делили его на три равные части.

Первую часть всегда отдавали колядникам, чтобы они могли засеять зерном в доме. Вторую скармливали скоту, а третью засевали в поле, чтобы был хороший урожай.

Дидух – традиционный символ украинских первоисточников, он помогает привнести в семью необычную радость, уют, праздничность. Верующих часто интересует, как относится Церковь к этому нехристианскому сиволу? Можно ли совмещать в доме дидух с рождественской елкой? По словам протоиерея Александра Дедюхина, настоятеля Свято-Николаевского храма в Полтаве, ответил, что Церковь не запрещает ставить дидух. Напротив, его нужно воспринимать не как дух, а как память наших предков.