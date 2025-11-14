ТСН в социальных сетях

Украина
194
1 мин

Рождественский пост в Украине: когда начинается и что нельзя есть

Рождественский пост — последний из четырех многодневных постов календарного года. Он завершает осенний цикл и готовит верующих к одному из самых светлых праздников — Рождеству Христову.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
С 2023 года украинцы официально празднуют Рождество 25 декабря

С 2023 года украинцы официально празднуют Рождество 25 декабря / © Pixabay

После перехода ПЦУ на новый календарь верующие празднуют Рождество Христово 25 декабря. Поэтому Рождественский пост стартует 15 ноября, который продлится 40 дней — до 24 декабря.

В это время нужно ограничить себя в таких продуктах, как мясо, яйца, молоко, творог, сливочное масло. В понедельник, среду и пятницу запрещено также употребление рыбы и вина, еду без масла (сохождение) разрешается принимать только после вечери.

В последнюю неделю пост усиливается, и в эти дни даже в субботу и воскресенье нельзя есть рыбу. В канун Рождества есть можно только после появления на небе первой звезды. Главным символом окончания поста становится кутья — блюдо из пшеницы, меда, мака и орехов, которым разговляются в сочельник.

Ослабление поста допускается для:

  • людей с тяжелым физическим трудом

  • больных и пожилых

  • беременных женщин

  • детей

Главная цель Рождественского поста — не ограничение рациона, а очищение души. Это время покаяния, добрых дел и внутреннего обновления перед Рождественской встречей.

Раньше мы писали о том, как праздновали Сочельник наши предки. Больше об этом читайте в новости.

