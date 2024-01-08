"Рождественский" террор: обозреватель прокомментировал массированный удар РФ по Украине

В ночь с 7 на 8 января российские оккупанты совершили налет дронами-камикадзе и комбинированный ракетный удар. Он в очередной раз показал, что РФ не собирается прекращать терроризировать украинцев.

Об этом пишет военно-политический обозреватель групп "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Как утверждает Коваленко, враг применил:

Shahed-131/136 (8/8);

Х-101/555/55 (24/18);

Х-47М2 "Кинжал" (4 ракеты),

9М723 ОТРК "Искандер" (6 ракет);

Х-22/32 (8 ракет);

возможно, северокорейские ракеты KN-23;

противорадиолокационные ракеты Х-31П (2 ракеты);

С-300/400 (7 ракет).

Коваленко отметил, что этот удар еще раз подтверждает: Россия наносит их в рамках не только поражения каких-либо целей, а прежде всего – как элемент террора.

"Праздничный террор. Фактически, россияне цинично и с маниакальной выдержкой накапливали боекомплект и планировали в высшей степени синхронизированные удары перед Новым годом, на Новый год и после НГ. Сегодня они нанесли удар на Рождество, которое празднуют в эти дни в культе РПЦ." террор. Лишние доказательства того с какими ничтожествами мы воюем", – констатировал обозреватель.

Другие важные факты

Массированный удар, акцентирует обозреватель, был произведен через 5 дней после атаки 2 января. Это полностью вписывается в сроки подготовки носителей к новой волне ударов при достаточном боекомплекте. Пока то, что россияне накопили за вторую половину 2023 года, не исчерпано. Исключение составляет лишь дефицит 9М723, который становится все острее и заставляет РФ искать замену в КНДР.

Также известно, что основной удар пришелся на Харьков, Кривой Рог, Запорожье и Днепр. В частности, в Кривом Роге попадание российской ракеты было по торговому центру.

"Практически все попадания стали следствием прорыва ПВО средствами поражения, перехват которых технически в этих областях был невозможен, из-за отсутствия соответствующих ЗРК. Речь идет о прорывах ракетами Х-47М2 "Кинжал", 9М723 и Х-22/32, которые сбиваются ЗРК Patriot и SAMP /T", – отмечает аналитик.

Также на себя обращает внимание ограниченный боекомплект ракет Х-101/555/55, доведенный благодаря другой номенклатуре ракетного вооружения и средств поражения до 52 ед. Как это было прогнозировано ранее, россияне избрали сценарий ударов ограниченным боекомплектом, аналогичный тем ударам, которые наносились в мае-июне 2023 года.

Кроме того, на этот раз пуски Х-101/555/55 производились с 11 Ту-95МС (по 2-3 ракеты на самолет). Хотя достаточно было задействовать всего 3 самолета, с учетом их погрузки согласно ТТХ – 8 ракет.

"Новогодний террор украинских городов продолжается. Несмотря на предсказуемость российских оккупантов, актуальным остается вопрос защиты тыловой Украины от ударов средствами поражения, для перехвата которых нужно предоставление современных комплексов с соответствующим функционалом", — говорит Александр Коваленко.

В свою очередь российские оккупанты просто пользуются незащищенностью ряда областей и применяют соответствующую номенклатуру ракетного вооружения, с максимальным эффектом прорыва.

Напомним, 8 января РФ массированно атаковала Украину. В МВД рассказали о последствиях в четырех областях.

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