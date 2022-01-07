Рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре: онлайн-трансляция

Христиане восточного обряда, пользующиеся Юлианским календарем, начали праздновать Рождество.
В Киево-Печерской лавре (УПЦ МП) началось торжественное богослужение в честь праздника Рождества Христова.
Праздничную литургию возглавляет предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий в сослужении духовенства.
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7 января православные и греко-католики, пользующиеся Юлианским календарем, отмечают Рождество Христово — один из самых больших религиозных праздников. С ним связывают рождение Иисуса Христа. Как утверждает христианское учение, Дева Мария родила сына в Вифлееме.
Ранее в ГСЧС объяснили, как безопасно сходить на службу в церковь на Рождество.
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