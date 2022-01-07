Рождественское богослужение в Свято-Михайловском Златоверхом соборе: онлайн-трансляция

Рождественское богослужение возглавляет предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.
В Свято-Михайловском Златоверхом соборе ПЦУ началось торжественное богослужение по случаю праздника Рождества Христова.
Рождественскую литургию совершает предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний.
Прямая трансляция богослужения.
7 января православные, пользующиеся Юлианским календарем, отмечают Рождество Христово – один из самых больших религиозных праздников. С ним связывают рождение Иисуса Христа. Как утверждает христианское учение, Дева Мария родила сына в Вифлееме.
Ранее в ГСЧС объяснили, как безопасно сходить на службу в церковь на Рождество.
Читайте также:
- С Рождеством Христовым 2022: теплые поздравления для самых родных
- Сокращенный рабочий день и длинные выходные: сколько украинцы будут отдыхать на Рождество
- Колядки для детей: 55 рождественских песен для всех возрастов