Рождественское богослужение в Свято-Михайловском Златоверхом соборе: онлайн-трансляция

Рождественское богослужение возглавляет предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

В Свято-Михайловском Златоверхом соборе ПЦУ началось торжественное богослужение по случаю праздника Рождества Христова.

Рождественскую литургию совершает предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний.

Прямая трансляция богослужения.

7 января православные, пользующиеся Юлианским календарем, отмечают Рождество Христово – один из самых больших религиозных праздников. С ним связывают рождение Иисуса Христа. Как утверждает христианское учение, Дева Мария родила сына в Вифлееме.

Ранее в ГСЧС объяснили, как безопасно сходить на службу в церковь на Рождество.

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