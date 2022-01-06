Рождественское чудо: в Одессе во время пробежки неравнодушные спасли женщину с моря (видео)

Женщина чуть не утонула в море.
В Одессе в курортной Аркадии во время пробежки неравнодушные местные спасли из моря едва не утонувшую женщину.
Об этом сообщает "Думская".
По словам мужчины, который прислал видео спасения, инцидент произошел 6 января около 7:40 утра. Люди как раз вышли на утреннюю пробежку у морского побережья, когда заметили в 30 метрах от берега что-то странное.
Сначала они подумали, что это мешок, но потом поняли, что в воде находится человек в темной одежде. Тогда люди и решали спасти потерпевшую.
"Один из спортсменов прыгнул с пирса и вытащил обессиленную женщину к берегу. Остальные помогли вытащить ее на плиты. Была бы погода хуже, никто не увидел. Спасли. Рождественское чудо", — рассказал мужчина.
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