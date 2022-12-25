Рождественское послание: Папа Римский призвал помнить об украинцах "в темноте, холоде, вдали от домов"

Понтифик попросил "просветить умы" тех, кто может положить конец бессмысленной войне против Украины.

Папа Римский Франциск обратился с традиционным посланием Urbi et Orbi — "Граду и миру" — и поздравил верующих с Рождеством.

В послании понтифик призвал к миру в Украине, напомнив, что украинцы встречают это Рождество "в темноте, в холоде или вдали от своих домов из-за разрушений, вызванных десятью месяцами войны".

"Пусть укрепит Господь нашу готовность к конкретным жестам солидарности и помощи страждущим; пусть просветит разум тех, кто имеет власть заставить замолчать оружие и немедленно положить конец этой бессмысленной войне! К сожалению, предпочтение отдается другим доказательствам... Наше время отмечено серьезным голодом у разных регионах мира, на аренах нынешней Третьей мировой войны", — сказал Франциск.

Понтифик добавил, что любая война провоцирует голод, отметив, что события в Украине ужесточили ситуацию. Франциск упомянул и о других странах, где из-за конфликтов и насилий гибнут люди — Сирию, Йемен, Афганистан...

"Да приведет Господь к крепкому перемирию в Йемене, к примирению в Мьянме и Иране, чтобы прекратилось кровопролитие; я думаю, в частности, о гаитянском народе, который страдает уже долгое время", — отметил Франциск в послании "Граду и миру".

Папа Римский призвал помогать беженцам и переселенцам, "стучащим в нашу дверь в поисках утешения, тепла и еды", а также не забывать об "одиноких, сиротах и стариках, которые рискуют быть выброшенными на улицу".

Напомним, вечером 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Рождеством христиан западного обряда.

Читайте также: