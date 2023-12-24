Рождественское поздравление митрополита ПЦУ Епифания (видео)

Предстоятель Православной церкви Украины пожелал, чтобы духовное содержание праздничных дней вдохновило каждого и в дальнейшем непреклонно работать ради приближения победы.

В воскресенье, 24 декабря, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил украинцев по случаю Рождества Христова, которое Православная церковь Украины вместе с большинством поместных церквей впервые отмечает по новоюлианскому календарю.

Поздравление Предстоятеля Православной церкви Украины появилось на YouTube-канале ПЦУ.

"Рождество Христово призывает к переосмыслению жизненных взглядов и напоминает нам об извечных христианских ценностях: вера, любовь, истина — это поводыри стойкости и фундамент нашей борьбы", — подчеркнул Епифаний.

Митрополит пожелал, чтобы духовное содержание праздничных дней вдохновило каждого и в дальнейшем непреклонно работать ради приближения победы, отметив, что движущей силой для этого должна быть любовь к ближним и доверие к нашим защитникам.

"Пусть коляда звучит для всех, особенно для наших воинов, окутывая теплом Рождества, согревая душевно и телесно", — подчеркнул предстоятель ПЦУ.

Епифаний пожелал украинцам рождественской радости и победного Нового года.

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