Рождественское спасение: полицейские Львовщины помогли травмированному ястребу

На Рождество 25 декабря полицейские офицеры громады Львовщины обнаружили обессиленного ястреба, который замерзал на обочине дороги вблизи Львова.

Об этом сообщило Львовское районное управление полиции.

Водители, увидевшие травмированного хищника, обратились в полицию. Полицейские оперативно прибыли на место и обнаружили ястреба с переломанным крылом и поврежденной лапкой. Птица могла погибнуть из-за травм и переохлаждения.

Спасенный ястреб / Фото: Национальная полиция Украины

"Правоохранители отогрели птицу и на служебном автомобиле доставили к волонтерам, где ее сразу осмотрели ветеринары. К сожалению, крыло птице придется ампутировать и вернуться в дикую природу она уже не сможет. Поэтому вольер "Домівки врятованих тварин" станет для хищника домом", — говорится в сообщении.

Спасенный ястреб / Фото: Национальная полиция Украины

Важно отметить, что канюк — это хищная птица, которая находится под защитой международных соглашений, таких как Бернская и Боннская конвенции и Конвенция CITES. Этот вид является оседлым и гнездовым на территории Украины.

Напомним, в Киевской области собачка упала в колодец во время прогулки: как спасали пушистика.

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