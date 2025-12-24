"Рождественского чуда" в энергетике не произошло: 25 декабря свет будут отключать по всей стране

На Рождество, 25 декабря, свет будут отключать по всей Украине

Ситуация в энергосистеме остается сложной после массированных вражеских ударов по Украине. Поэтому в четверг, 25 декабря, энергетики снова будут применять стабилизационные меры, предусматривающие отключение света по всей стране.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

Какие будут ограничения

По распоряжению диспетчерского центра завтра во всех регионах Украины будут действовать:

Графики почасовых отключений (ГПО) - для населения. Графики ограничения мощности (ГОП) – для промышленных потребителей и бизнеса.

Причина отключения

Главный фактор дефицита – разрушения, вызванные российскими ракетами и дронами. Энергообъекты все еще восстанавливаются после атак, и система не может покрыть потребление в полном объеме.

«Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты», – подчеркнули в компании.

Где смотреть свой график

В "Укрэнерго" предупреждают, что ситуация может динамично меняться. Точное время отключений по вашему адресу и количество очередей публикуют на официальных сайтах и страницах облэнерго в вашем регионе, на веб-ресурсах большинства областных и местных администраций, а также в СМИ.

Энергетики призвали украинцев потреблять электричество бережно, когда оно появляется по графику, чтобы не создавать чрезмерную нагрузку на систему и дополнительные аварийные ситуации.

Напомним, из-за повреждения ТЭС и нагрузки на энергосистему есть вероятность, что в Украине будут масштабные отключения. Эксперты считают, что эта зима будет одной из самых трудных, а света не будет по 20 часов в день.