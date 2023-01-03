Рождество Христово 2023: традиции, обряды и интересные факты

Рождество Христово — один из самых светлых праздников для украинцев. Его с нетерпением ждут взрослые и дети. ТСН.ua рассказывает интересные факты о Рождестве Христовом, традициях празднования в Украине.
Украинцы празднуют Рождество по разным календарям: по григорианскому (25 декабря) и юлианскому (7 января). Издавна существовало немало традиций и обрядов, связанных с этим великим праздником.
Рождество Христово: традиции
- Рождественский пост – начинается он за 40 дней до Рождества и считается одним из самых продолжительных в году. Хотя он и не занимает первое место по суровости, потому что в некоторые дни разрешается употреблять рыбу и подсолнечное масло. Пост призван очистить тело и душу перед Рождеством. Церковь позволяет есть любые овощи и фрукты, бобовые, грибы. А вот яйца, мясо, молочные продукты и творог запрещены.
- Сочельник — в канун Рождества Христова (6 января по юлианскому календарю) вся семья собирается за столом. Этот ритуал называется Сочельник или Святой вечер. Обязательным атрибутом считается 12 постных блюд, символизирующих двенадцать апостолов.
- Кутья – вареная каша из пшеницы или другой крупы, к которой добавляют мед, сухофрукты, орехи, перетертый мак. После застолья на Сочельник ее обязательно несут крестным родителям. Каждый регион Украины может похвастаться своим рецептом кутьи. В этом материале можно узнать, как приготовить кутью пятью способами.
- Дидух — главное рождественское украшение украинского дома. Дидухом называется сноп пшеничных стеблей, символизирующий дух наших предков, благополучие, богатство. Также он выступает оберегом рода. Издавна считалось, что на Рождество приходят покойные родственники, чтобы провести время со своей семьей. Дидух традиционно ставится под образами (иконами) – самое почетное место в доме.
- Колядки колядовать всей семьей шли еще вечером 6 января. В руках несли рождественскую звезду и напевали ритуальные песни. Ходили от дома в дом, а в обмен на колядку получали сладости, монеты. Считается, чем больше колядников придет в дом, тем больше достатка ждет его жителей в этом году.
10 интересных фактов о Рождестве
- Дату празднования Рождества Христова (25 декабря, которое приходится на 7 января по юлианскому календарю), избрали еще 320 года нашей эры по указу Папы Римского Юлия.
- Елочные шарики считаются символами райских яблок. Интересно, что в древности именно яблоки использовали для украшения. Однако ветви не всегда выдерживали такой вес, поэтому в XVI веке стеклодувы в Германии придумали использовать пустые стеклянные шарики.
- Первыми в своих домах стали ставить елки немцы.
- Святой Николай – это прообраз Санта Клауса. Он жил на территории современной Турции в IV веке нашей эры. Его назвали на свой манер первыми голландцы – Синт-Николас или Синтер-Клаас.
- Самой известной рождественской песней в мире считается "Тихая ночь" ("Silent Night"), написанная 24 декабря 1818 года австрийским священником Йозефом Мором.
- Не отстает от нее и всемирно известная песня "Carol of Bells", которая не что иное, как украинский "Щедрик", написанный композитором Николаем Леонтовичем.
- Первые рождественские открытки были заказаны в 1843 году государственным служащим в Лондоне сэром Генри Коулом.
- Мудрецы с Востока принесли маленькому Иисусу Христу три дара (золото, ладан и смирную). У каждого из них свой символ. Золото означает, что Христос должен стать Царем, ладан является символом его признания как первого из всех священников, а смирная символизирует будущую мученическую смерть на кресте.
- Интересно, что в самой Библии не указано, что мудрецов было трое, вообще точное число неизвестно.
- Систему в исчислении с рождения Иисуса Христа (от Рождества Христова) предложил римский аббат Дионисий Малый в VI веке.
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