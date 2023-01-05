Рождество Христово: интересные факты о празднике

Откуда взялась коляда, что символизирует вифлеемская звезда, как раньше украшали елку, читайте в материале ТСН.ua

Для христиан Рождество – один из самых больших праздников, в этот день стоит простить всех, кто вас обидел, и поблагодарить тех, кто поддерживал весь год.

Праздник Рождества Христова имеет много секретов и интересных традиций, которые отличаются в разных регионах Украины.

Рассказываем интересные факты об этом светлом празднике:

Коляда — это название дохристианского праздника, отмечавшегося в ночь на 25 декабря. Смысл этого праздника был несколько иным, чем понимается сейчас. Колядой назывался старый славянский праздник в честь обращения Солнца весной.

В наши дни Коляда приобрела христианский смысл, теперь так называются рождественские песни. На Рождество в Украине колядники с большой звездой ходят от дома в дом и поют колядки.

Рождественские обереги — наши предки верили, что в сочельник дедух, рождественское украшение из соломы, приобретает магическую силу. На пол в доме бросали сено, орехи и сладости. Раскладывали обереги – чеснок, «чтобы не приступала в дом нечистая сила», зерно – «чтобы был хороший урожай», деньги – «чтобы было в доме благополучие».

По поверью накануне Рождества на семейную трапезу в дом слетаются души умерших родственников, поэтому по давнему обычаю, на стол клали лишнюю тарелку с ложкой. В гости в этот вечер не ходили, но, если в дом просился путник, его всегда принимали.

Сочельник отмечается накануне Рождества Христова (по Юлианскому календарю — 24 декабря, по Григорианскому календарю — 6 января). В течение дня старались ничего не есть, а ужинать садились, как только на небе появлялась первая звезда. Во время трапезы не разрешалось разговаривать, а особенно ссориться, считалось, что если ссориться, в семье будет передряга целый год.

Что ели на Сочельник. Кроме кутьи, для Святого вечера готовили еще 11 постных блюд. Мясных и молочных продуктов в меню не было, ведь продолжался пост. Пекли пирожки – с капустой, грибами, фасолью, маком, лепили вареники с вишнями, яблоками, сливами, грушами. Готовили рыбные блюда, делали салаты из свеклы, редьки, капусты и грибов. Обязательно ставили на стол глиняный кувшин с узваром.

Кутья. К куте было особое отношение, ведь зерно в ритуальном блюде символизирует воскресение из небытия, мак – изобилие, а орехи с изюмом – долголетие и процветание.

Рождественская елка. На самом деле украшение елки – это не Новогодняя, а Рождественская традиция. В христианской религии елку называли деревом Иисуса и украшали райским яблоком. Известный нам елочный шар – на самом деле и является стилизованным райским яблоком. Затем к яблокам стали добавлять пряники и печенье.

Вифлеемская звезда. По одной из гипотез, это была комета, ведущая за собой волхвов. По другой гипотезе, в день рождения Христа Меркурий подошел поближе к Земле и отразил от себя свет сразу нескольких других планет.

Три восточных волхва, Валтасар, Гаспар и Мельхиор, которые пришли к Иисусу на самом деле были учеными-астрономами. Известны и ценные подарки, которые они принесли маленькому Иисусу: золото, ладан и смирную. Эти дары хранятся и по сей день на горе Афон.

Вертеп. Первый вертеп с живыми домашними животными устроил святой Франциск Ассизский в 1224 году

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