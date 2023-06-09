Рождество Иоанна Предтечи в 2023 году: дата, история праздника и что нельзя делать в этот день

7 июля – Рождество Иоанна Предтечи. Это один из великих церковных праздников. Еще этот день называют Рождество Иоанна Крестителя. Церковь чтит важную фигуру в христианстве, которая проповедовала пришествие Иисуса Христа. ТСН.ua рассказывает все о Рождестве Иоанна Предтечи и что нельзя делать в этот день.

Что нам известно об Иоанне Крестителе

Христиане называют святого Иоанна Предтечей, Крестителем и великим пророком. Он – одна из наиболее уважаемых фигур, ведь сыграл важную роль в событиях, описанных в Евангелии. В церковном календаре с Иоанном Крестителем связано немало дат. Одна из них – 7 июля. Она связана с рождением святого Иоанна. Это событие рассказывается в первой главе Евангелия от Луки.

История праздника Рождество Иоанна Предтечи

Елисавета и Захария (мать и отец будущего великого пророка) жили во времена царя Иудейского Ирода. Захария был священником, а потому они вели очень праведную и благочестивую жизнь. Хотя были они преклонных лет, но не имели детей. У евреев бездетность считалась несчастьем и настоящим позором. Поэтому они постоянно молились и просили Бога подарить им дитя. Наконец их молитвы были услышаны.

Совершая кадение в храме, Захария увидел ангела, который предсказал, что родился у пары сын Иоанн, что принесет немало радости не только Зарахии с Елисаветой, но и всему израильскому народу. А еще сказал, что он предстанет перед Богом.

Сначала Захария усомнился в услышанном, ведь был уже в довольно преклонных летах. В то же время архангел Гавриил лишил его дара речи, чтобы подтвердить верность этих слов. После окончания дней службы в храме жена Захария забеременела и родила сына. Заговорил Захария не сразу, а только тогда, когда пришло время назвать ребенка.

Дату Рождества Иоанна Крестителя вычислили, взяв за основу евангельское свидетельство о том, что между Иоанном и Иисусом Христом было ровно 6 месяцев разницы. Этот день всегда приходится на Петров пост.

Что нужно делать 7 июля

Рождество Иоанна Крестителя: что можно и нельзя делать / Фото: Pexels

Верующие обязательно посещают храм, где проводится праздничное богослужение. Если у вас нет возможности уйти в церковь, можно помолиться дома. Главное, чтобы ваша молитва была искренней и шла от самого сердца.

Что нельзя делать на Рождество Иоанна Предтечи

Следует воздержаться от разных домашних дел и рукоделия. В этот день не занимаются шитьем, вязкой, вышиванием.

На Рождество Иоанна Крестителя нельзя резать продукты круглой формы.

А еще старайтесь не брать в руки какие-либо острые предметы.

В силу того, что Рождество Иоанна Предтечи – великий церковный праздник, запрещены языческие традиции.

Молитва на Рождество Иоанна Крестителя, которая изменит вашу судьбу и привлечет здоровье

Креститель Иоанн, проповедник покаяния, услышь молитвы мои и передай прошение Владыке Небесному. Я, как недостойный, грустный, немощный и мучающийся печалью, призываю к твоему участию и покровительству. Умоляю Очистить Думы и душу мою, избавить от злых помыслов и наставить на пусть истинный. Святой Иоанн, ты видел грехи земные и даровал искупление людям. О, проповедник земной, сумевший коснуться Самого Иисуса и крестить его, даруй мне спасение пред Господом. Помолись за грешного раба Божия (имя) и не оставляй меня на произвол дьявольских сил. Я умоляю о благе, которое пронесу с собой всю жизнь. Проповедник и мученик пустынен, не отрекайся от меня, обнови душу мою покаянием и наполни сердце неподдельной верой. Вечно Царство Небесное. Аминь.