Рождество на передовой: Генштаб показал, как празднуют украинские военные (фото)

Украинские военные даже в суровых условиях войны устроили праздник в канун Рождества.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал фотографии украинских военных за праздничными столами в канун Рождества.

На фото видно, что на праздничных столах горят свечи и есть традиционные украинские блюда.

Напомним, вечером 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Рождеством христиан западного обряда.

Премьер Великобритании Риши Сунак в канун Рождества опубликовал чувствительный ролик в поддержку Украины.

Британское Минобороны также поздравило украинских защитников с Рождеством.

В небе над Украиной в канун Рождества зафиксировали Санту.

Читайте также: