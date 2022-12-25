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Рождество на передовой: Генштаб показал, как празднуют украинские военные (фото)

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
2120
Время на прочтение
1 мин
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Рождество на передовой: Генштаб показал, как празднуют украинские военные (фото)

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украинские военные даже в суровых условиях войны устроили праздник в канун Рождества.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал фотографии украинских военных за праздничными столами в канун Рождества.

На фото видно, что на праздничных столах горят свечи и есть традиционные украинские блюда.

Напомним, вечером 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Рождеством христиан западного обряда.

Премьер Великобритании Риши Сунак в канун Рождества опубликовал чувствительный ролик в поддержку Украины.

Британское Минобороны также поздравило украинских защитников с Рождеством.

В небе над Украиной в канун Рождества зафиксировали Санту.

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Дата публикации
Просмотры
2120
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