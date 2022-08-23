Рождество Пресвятой Богородицы 2022: что нельзя делать, традиции, молитва

21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы. Это важный праздник для каждого христианина, ведь он чествует день, когда родилась Дева Мария, ставшая матерью Иисуса Христа. Именно 21 сентября начинается новый церковный год. Читайте в материале ТСН.ua об истории праздника и что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы.

Рождество Пресвятой Богородицы: история праздника

О рождении Девы Марии рассказывает апокрифическое Протоевангелие Иакова. Рассказ говорит, что в Иерусалиме жила семейная пара (Анна и Иоаким), долгое время не имевшая детей. Супруги много молились, чтобы Бог послал им ребенка. Однажды Иоаким пошел в храм, чтобы принести Господу жертву, однако первосвященник ему отказал, потому что человек был бесплоден. Пошел Иоаким в скорби в пустыню, упал там на колени и долго молился. В то же время его жена дома в одиночестве также произносила слова молитвы.

И явился им тогда ангел, сказавший: "Господь услышал молитвы твоей, ты зачнешь и родишь, и о потомстве твое будут говорить во всем мире". Пророчество сбылось. Через некоторое время Анна забеременела, а потом родила девочку, которую назвали Марией. Помня о словах ангела и обете, супруги решили отдать свое дитя на служение Богу.

Традиции праздника

Рождество Пресвятой Богородицы, которое в народе еще называют "Вторая Пречистая", сдаваемое считалось сугубо женским днем. Бесплодные женщины в древности обязательно готовили обед, чтобы Матерь Божья помолилась за их будущих детей. Часто вся семья собиралась за праздничным столом и чтила Богородицу, прося ее о здоровье и счастье. Традиционно на столе стояли блюда из рыбы, запеченное мясо, борщ с птицей или свининой, вареники с творогом, голубцы и пироги.

Ранним утром женщины пытались прийти в водоем, чтобы там умыться родниковой водой. Считалось, если сделать это к восходу солнца, ее красота сохранится до старости. А чтобы у детей было крепкое здоровье, их обливали на пороге холодной водой.

В этот период хозяева заканчивали уборку с грядок. А еще от праздника Рождества Пресвятой Богородицы разрешалось ссылать сватов к девушкам.

Что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы

Что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы / Фото: pixabay.com

Если кто-то попросил вас о помощи, то отказывать 21 сентября нельзя.

Не стоит ссориться, ругаться, злословить.

Не разрешается убирать в доме, мыть пол, сжигать во дворе мусор и т.д.

Не стоит ходить в неудобной обуви — если вы натрете в этот день ноги, то это плохая примета. Но и босиком ходить запрещено.

Нельзя резать хлеб, вышивать, шить и брать в руки ножницы.

Народные приметы

Какой праздник Рождества Пресвятой Богородицы такой и осень будет.

На небе появилась радуга – ждите теплую осень.

Если 21 сентября хорошая погода, то бабье лето прохладным будет.

Много паутиан – на морозную и малоснежную зиму.

Рождество Пресвятой Богородицы: молитва

Рождество Пресвятой Богородицы: молитва / Фото: pixabay.com

Богородица Дева, радуйся, Благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спаса душ наших. Аминь.

Под Твою милость прибегаем, Богородица Дева, молитвами нашими в скорбях не презри, но от бед избавь нас, Единая Чистая и Благословенная.

Преславная Приснодива Богородица, прими молитвы наши и донеси их Сыну Твоему и Богу нашему, чтобы спас ради Тебя души наши.