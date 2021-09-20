Рождество Пресвятой Богородицы, или Вторая Пречистая: традиции и обычаи

Пасечники в этот день окончательно утепляли на зиму пчелиные ульи.

Рождество Пресвятой Богородицы, или Малая Пречистая (Вторая Пречистая) — религиозный праздник христианской церкви в честь Богородицы Девы Марии, матери Иисуса Христа, является одним из двунадесятых праздников. Празднуется Западными и Восточными церквами. В этот день подчеркивается, что Божия Матерь является большой праведницей, помощницей и заступницей людей, покровительницей сельского хозяйства, которая рождением Христа сделала первый шаг к вечному спасению всех людей.

Рождество Пресвятой Богородицы: церковный праздник

Считается, что Дева Мария родилась в доме Иоахима и Анны, который находился в северо-восточной части Иерусалима. Сейчас это территория Мусульманского квартала Старого города, у Львиных ворот. Однако точное православные и католики указывают по-разному, и эти места отдаленные друг от друга примерно на 70 метров. На православном месте построен монастырь святой Анны, на первом этаже его есть церковь в честь Рождества Богородицы, а под самим зданием монастыря сохранилась пещера, которая была, по преданию, частью дома Иоахима и Анны. Католики указывают место дома в непосредственной близости от Вифезда и построили там базилику святой Анны, в крипте которой также находятся древние подземные помещения.

Рождество Пресвятой Богородицы: традиции и обычаи

Успение, как помните, было 28 августа, а третье приходится на 4 декабря. Кое-где вторую Пречистую называли "осениной". С этого дня уже можно было засылать сватов (был брак только с Покрова — 14 октября). Отсюда и поговорка: "Пришла Пречистая — принесла сватов нечистая". Пасечники в этот день окончательно утепляли на зиму пчелиные ульи, а владельцы овец вторично проводили стрижку. Говорили "Пришла первая Пречистая — одела природа ожерелье, пришла вторая Пречистая — взяла комара нечистая, а пришла третья Пречистая — стала дубрава безлистная".

Интересно, что в Испании 7 сентября приносят фрукты, чтобы освятить их. Виноградари во Франции назвали этот праздник "Богоматерь винограда". Лучший виноград приносят в местную церковь, чтобы его благословить, а затем несколько гроздей прикрепляют к рукам статуи Марии. Праздничное блюдо, которое включает новый виноград, является частью этого дня.

В Гоа, праздник Рождества Марии, которое называется "Монти Фест" — это главный семейный праздник, который служит фестивалем благодарности, на котором благословляют новый урожай, и продолжается оно за праздничным обедом. В Мангалоре этот праздник Рождества Марии, которое называют "праздником Монти". В этот день каждый мангалор ест бобовые и овощи. Священник благословляет ветку зерна, которую добавляют к пище.

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