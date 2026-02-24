ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Розовые фламинго в Украине — на грани исчезновения из-за России: что она натворила

В Одесской области розовые фламинго под угрозой исчезновения из-за постоянных атак «Шахедами». Какой вред фламинго наносит война России против Украины.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Фламинго в Одесской области

Фламинго в Одесской области

Розовые фламинго под угрозой исчезновения из-за войны в Украине. Их гнезда, яйца, птенцов просто уничтожают.

Об этом пишет эколог, научный журналист, представитель парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

Он подчеркнул: кадры уникальны и публикуются впервые. Жуткое зрелище демонстрирует, какой вред фламинго наносит война России против Украины.

«На видео, снятом автоматически ловушкой днем и ночью, показано, как пугаются „Шахедов“ розовые фламинго в Национальном природном парке „Тузловские лиманы“, — написал он.

Ранее речь шла о том, что в водах Черного моря возле Одесщины снова зафиксировали маслянистые пятна. В частности, в районе Тузловских лиманов это повлекло за собой массовую гибель крабов. Из-за пленки масла на поверхности воды морские организмы не могут нормально дышать, а во время шторма ситуация только усугубилась. Этот инцидент рассматривается как очередной пример экологического террора.

Как известно, в результате аварии двух танкеров в Керченском проливе в Черное море попали тысячи тонн нефтепродуктов. Загрязнение значительно и создает серьезные экологические риски. Кремль же демонстрирует полное бездействие.

Напомним, война России "убивает" климат в Украине. Да, уже зафиксированы рекордные показатели загрязнения.

