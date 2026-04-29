Розовые пеликаны в Одессе похвастались пополнением: почему птенец серый (видео)

Розовые пеликаны в Одесском зоопарке / © Одесский городской совет

Семья розовых пеликанов в Одесском зоопарке пополнилась малышами. Птицы демонстрируют невероятную заботу о своем потомстве, даря посетителям настоящий позитив.

Об этом сообщил Одесский городской совет.

В Одесском зоопарке в семье розовых пеликанов родился птенец. Они появляются на свет полностью голыми и темными, однако уже через несколько недель покрываются пухом и начинают напоминать маленькие белые облака.

Одесские пеликаны проявляют трогательную родительскую заботу.

Горсовет призвал посетить зоопарк, чтобы получить положительные эмоции и насладиться красотой дикой природы прямо в черте города.

Дата публикации 11:11, 29.04.26

К слову, ранее в нацпарк «Тузловские лиманы» в Одесской области снова прилетела стая розовых фламинго и начала выбирать безопасные участки для проживания. Фламинго — редкий для Украины вид, который обычно гнездится в Африке, Азии и на юге Европы.

А еще в Одесской области заметили редкую для этих мест рыжую цаплю, мигрирующую из Африки. Птица идеально маскируется под сухой камыш благодаря своей окраске и умению замирать с вытянутой шеей. От серой цапли она отличается меньшим размером, гибкой шеей и длинными пальцами, позволяющими ходить по плавучей растительности.

