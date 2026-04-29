- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 166
- Время на прочтение
- 1 мин
Розовые пеликаны в Одессе похвастались пополнением: почему птенец серый (видео)
Горсовет Одессы призвал посетить зоопарк, чтобы собственными глазами увидеть семью розовых пеликанов.
Семья розовых пеликанов в Одесском зоопарке пополнилась малышами. Птицы демонстрируют невероятную заботу о своем потомстве, даря посетителям настоящий позитив.
Об этом сообщил Одесский городской совет.
В Одесском зоопарке в семье розовых пеликанов родился птенец. Они появляются на свет полностью голыми и темными, однако уже через несколько недель покрываются пухом и начинают напоминать маленькие белые облака.
Одесские пеликаны проявляют трогательную родительскую заботу.
Горсовет призвал посетить зоопарк, чтобы получить положительные эмоции и насладиться красотой дикой природы прямо в черте города.
К слову, ранее в нацпарк «Тузловские лиманы» в Одесской области снова прилетела стая розовых фламинго и начала выбирать безопасные участки для проживания. Фламинго — редкий для Украины вид, который обычно гнездится в Африке, Азии и на юге Европы.
А еще в Одесской области заметили редкую для этих мест рыжую цаплю, мигрирующую из Африки. Птица идеально маскируется под сухой камыш благодаря своей окраске и умению замирать с вытянутой шеей. От серой цапли она отличается меньшим размером, гибкой шеей и длинными пальцами, позволяющими ходить по плавучей растительности.