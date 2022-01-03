"Розовый глаз", выпадение волос, головные боли: нетипичные симптомы "Омикрона", на которые стоит обращать внимание

Симптомы "Омикрона" отличаются от симптомов предыдущих штаммов коронавируса.
"Омикрон" распространяется по миру и имеет симптомы, нехарактерные для других штаммов коронавируса. Среди них – головная боль, тошнота, налитые кровью глаза и выпадение волос.
Специалисты перечислили признаки COVID-19, на которые следует обращать внимание, пишет The US Sun.
Головная боль
По словам британского вирусолога и профессора молекулярной онкологии, профессора Лоуренса Янга, головная боль считается наиболее распространенным симптомом штамма Омикрон.
Усталость
Еще одним симптомом, появляющимся на ранних стадиях у больных Covid-19, является усталость. Усталость, связанная с Covid-19, значит, что люди будут чувствовать себя очень уставшими даже после отдыха.
Боль в горле
Согласно данным программы ZOE Covid, почти половина заболевших COVID-19 жаловались на боль в горле. Но он не слишком сильный и исчезает уже после пяти дней.
Насморк
Насморк был вторым по распространенности симптомом коронавирусной болезни. В около 60% больных он присутствовал.
Профессор Тим Спектор из Королевского колледжа Лондона ранее отмечал, что симптомы Covid-19 сейчас все больше похожи на обычную простуду.
Чихание
Хотя чихание не является типичным симптомом Covid-19 и обычно является признаком обычной простуды, исследование ZOE показало, что частое чихание, то есть больше обычного, может быть признаком инфицированности коронавирусом у тех, кто привит.
Кашель
Постоянный кашель встречается только у 4 из 10 человек, зараженных коронавирусом.
Повышенная температура
Этот симптом означает, что тело реагирует на инфекцию и помогает иммунной системе сражаться с ней.
"Розовый глаз" (конъюнктивит)
Коронавирус способен проникать в клетки организма, это активизирует процесс воспаления, сопровождающийся симптомами конъюнктивита.
Выпадение волос
Хотя выпадение волос не является типичным симптомом Covid-19, по данным Американской академии ассоциации дерматологии, выпадение волос довольно распространенное явление после высокой температуры.
Согласно последним исследованиям, "Омикрон" приводит к более легкому течению заболевания, чем штамм "Дельта" – особенно для вакцинированных людей.
Потеря вкуса и запаха
Ряд людей, у которых подтвердился коронавирус, сообщили о потере обоняния и вкуса. В то же время у других инфицированных "Омикроном" пациентов изменились ощущения вкуса и запаха.
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