Розыск в "Резерв+": как полиция отслеживает военнообязанных

Правоохранители имеют доступ к тем же базам, что и ТЦК. Они могут сразу увидеть информацию и задержать человека.

Об этом бывший заместитель генпрокурора Николай Голомша сообщил в эфире «Ранок.LIVE».

«Если у человека нет подтверждения бронирования или других документов, объясняющих его статус, его могут доставить в ТЦК для выяснения обстоятельств и вручения повестки, в частности на прохождение военно-врачебной комиссии», — сказал он.

Бывший замгенпрокурора подчеркнул: все процедуры прописаны в нормативно-правовых актах и граждане должны самостоятельно следить за изменениями законодательства.

«Незнание законов в Украине не освобождает от ответственности. Поэтому в данном случае, если у гражданина даже нет соответствующей отметки о том, что снят розыск, то все равно у него засветится в Резерв+, что он там не зарегистрирован», — сказал он.

Сколько может длиться розыск ТЦК

Как мы писали, розыск военнообязанного, объявленный ТЦК, в некоторых случаях может потерять законную силу из-за сроков давности . Нарушение правил воинского учета в Украине считается административным правонарушением и привлечь к ответственности за него могут только в течение определенного времени.

Если с момента совершения нарушения прошел один год, у ТЦК уже нет законных оснований налагать штраф или продолжать розыск. В таком случае статус можно обжаловать в суде и отменить, хотя человек все равно остается на воинском учете.