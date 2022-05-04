"Розы мира разъезжаются из Донетчины": из Покровска в другие города отправили тысячи саженцев

"Розы мира разъезжаются из Донетчины": из Покровска в другие города отправили тысячи саженцев

Из Покровска Донецкой области отправили в разные города Украины тысячи кустов роз.

Из покровского питомника 5000 тысяч саженцев роз уехали в Бучу. Кроме того, 3 тыс. отправили в другие города Украины, где нашли убежище покровцы: в Червоноград, Ужгород, Жовкву, Сокаль, Черновцы и т.д.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Розы мира разъезжаются с Донбасса по всей Украине. Розы – это маленькая благодарность за теплый прием, который организовали нашим переселенцам в этих городах. Война закончится, переселенцы вернутся, а память о них в виде роз останется", — говорится в его сообщении.

К слову, эти розы сорта "Мир". Цветы получили это название в 1945 году, когда закончилась Вторая мировая война. По словам Кириленко, в 2022 году таким образом Донетчина делится своим стремлением к миру со всей Украиной.

Как сообщалось, по состоянию на 1 мая от 24 февраля – начала полномасштабной войны России против Украины в результате обстрелов и бомбардировок Донецкой области погибли 286 мирных граждан, еще 890 получили ранения.

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