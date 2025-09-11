Розыск хакера из Украины: ФБР объявило про $10 млн за информацию о его местонахождении

Киберполиция / © Национальная полиция Украины

Украинец внесен в список наиболее разыскиваемых лиц Европейского Союза за масштабные кибератаки на ведущие мировые компании. За информацию о его местонахождении обещают 10 миллионов долларов.

В ходе проведения спецоперации с участием украинских полицейских обезврежена хакерская группировка, которая инфицировала вирусами-вымогателями сети ведущих мировых компаний, нанеся предприятиям убытки на миллиарды долларов, сообщили в киберполиции.

Федеральное бюро расследований США объявило вознаграждение до 10 миллионов долларов за информацию о местонахождении одного из ключевых участников международной хакерской сети. Подозреваемый, гражданин Украины, внесен в список наиболее разыскиваемых лиц Европейского Союза за масштабные кибератаки на ведущие мировые компании.

В ноябре 2023 года киберполиция совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора провела масштабную международную операцию по обезвреживанию организованной преступной группы. В состав объединенной следственной группы вошли представители Европола и Евроюста, а также правоохранители США, Норвегии, Нидерландов, Германии и Франции.

Тогда правоохранители установили, что злоумышленники с 2018 года совершали атаки на серверы ведущих компаний Франции, Норвегии, Германии, Нидерландов, Канады и США. За несколько лет преступной деятельности группировка зашифровала более 1000 серверов мировых предприятий и нанесла ущерб на сумму более 3 миллиардов гривен.

В августе 2024 года следователи завершили досудебное расследование в отношении одного из самых активных участников группировки. Фигуранту, обвиняемому в несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем, создании вредоносных программ и вымогательстве, грозит до 12 лет заключения.

В конце концов, правоохранители полностью установили структуру группировки, идентифицировав ее участников на всех уровнях деятельности — от разработчиков вредоносного программного обеспечения и специалистов по взлому корпоративных систем до отмывателей средств, которые легализировали незаконные доходы.

Преступная сеть использовала для атак программы-вымогатели LockerGoga, MegaCortex, HIVE и Dharma. Хакеры блокировали доступ к корпоративным серверам и компьютерным системам, а затем требовали от жертв выкуп в криптовалюте за расшифровку данных. По оценкам экспертов, деятельность этой сети привела к ущербу в миллиарды долларов по всему миру.

Один из участников преступной сети / © Национальная полиция Украины

В Украине уже арестованы несколько участников преступной сети, часть из них предстала перед судом. Гражданин иностранного государства, разыскиваемый ФБР за участие в международной хакерской группировке, экстрадирован в США.

Беглец является одним из приоритетных объектов для международных правоохранительных органов. В расследовании дела принимают участие правоохранители Украины, Норвегии, Франции, Германии, США и Великобритании.

