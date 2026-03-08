Розыск от ТЦК может утратить силу: юрист объяснил важный нюанс

Резевр+ / © Міністерство оборони

Внесение военнообязанного лица в базу розыска ТЦК и СП при определенных обстоятельствах может быть признано незаконным. Юристы отмечают, что ключевым фактором в этом вопросе есть сроки давности привлечения к административной ответственности.

Об этом рассказал представитель ОО «Общественная платформа», юрист Сергей Кошель.

По словам правозащитника, нарушение правил военного учета классифицируется украинским законодательством исключительно как административное правонарушение. Согласно закону, взыскание за такой проступок может быть наложено в течение трех месяцев со дня его обнаружения.

Однако существует критический временной лимит: если с момента совершения нарушения истек 1 год, представители ТЦК теряют законное право привлечь гражданина к ответственности. Это четко регламентируется статьями 38-39 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

«В этом случае розыск незаконный и его можно обжаловать в суде», — отмечает Кошель.

Как сняться с розыска без штрафа

Если лицо докажет в судебном порядке незаконность пребывания в розыске из-за истечения срока давности, этот статус будет отменен, а штраф платить не придется. Однако юристы предупреждают: отмена розыска не означает снятия с военного учета — человек продолжает находиться на нем.

«ТЦК имеет право вызывать вас — но это уже отдельная процедура», — объясняет юрист.

У украинских судов уже есть соответствующие прецеденты. В частности, Донецкий окружной административный суд по делу №200/5197/25 принял решение об отмене розыска. Основанием стало то, что срок привлечения к ответственности истек, а в отношении лица не было вынесено соответствующее постановление.

Почему статус исчезает в системе «Резерв+»

Юридические тонкости также объясняют массовые случаи, когда у военнообязанных неожиданно исчезал статус «В розыске» в мобильном приложении «Резерв+». Адвокат Юрий Айвазян отмечает, что это связано с автоматическими алгоритмами системы.

«Дело в том, что ТЦК вносит данные в реестр о нарушении правил военного учета, и на основании этих данных автоматически формируется обращение в полицию о вашем доставке для составления протокола. При этом, так же автоматически, в реестре определяется срок, в течение которого вы можете находиться в розыске — он составляет 1 год», — рассказывает адвокат.

Следовательно, если со дня совершения предполагаемого правонарушения проходит год, статус автоматически аннулируется, поскольку полиция теряет законные основания для розыска и доставки такого лица.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, среди военнообязанных распространено мнение, что попадание в ТЦК без документов об отсрочке автоматически означает немедленную мобилизацию.

Однако, по словам адвоката Ярослава Хливного, на практике это не всегда происходит именно так. Юрист отмечает, что хотя во многих случаях мужчины без отсрочки действительно могут мобилизовать, случаются и ситуации, когда после выяснения обстоятельств людей отпускают — например, если вопрос находится в судебном разбирательстве или возникают другие юридические нюансы.

Также во время мобилизации военнообязанные обязаны своевременно уведомлять ТЦК об изменениях в своих персональных данных. Речь идет, в частности, о месте регистрации и проживания, паспортных данных, семейном положении, образовании, месте работы и должности.

Адвокат и партнер Grain Law Firm Лидия Карплюк объясняла, что за нарушение правил военного учета в особый период предусмотрена административная ответственность — штраф от 17 000 до 25 500 гривен в соответствии с ч. 3 ст. 210 КУоАП.

В то же время, закон предусматривает исключение: если ТЦК может получить необходимые сведения через электронное взаимодействие с государственными реестрами, штраф не применяется. По словам юристки, привлечение к ответственности правомерно только тогда, когда соответствующей информации нет ни в одном из доступных реестров. В случае неправомерного наложения штрафа, его можно обжаловать в суде.