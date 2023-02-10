Розыск призывников: могут ли давать распоряжения территориальные центры комплектации

Имеют ли территориальные центры комплектации право давать распоряжение о розыске и доставке уклоняющихся от мобилизации? Ознакомьтесь с ответом юриста в материале ТСН.ua.

Об этом рассказал в своем Telegram-канале адвокат Роман Симутин.

По его словам, это все очередная провокация. Ведь такие требования можно назвать только правовой чепухой и подменой понятий.

Процедура разглашения в розыск

Она предусмотрена Уголовно-процессуальным кодексом (УПК). Ее совершают исключительно после того, как было объявлено подозрение в совершении уголовного правонарушения за уклонение от призыва по мобилизации.

Какие могут быть основания для задержания и доставки

После того, как был объявлен розыск, следователь должен обратиться с ходатайством в суд о задержании и доставке подозреваемого в полицейский орган, где был объявлен розыск.

Объявить розыск и провести задержание можно только:

по решению суда;

при наличии обоснованного подозрения;

в рамках открытого уголовного производства.

Также адвокат отмечает, что нужно быть настоящим фокусником, чтобы реализовать все это в рамках административного дела или на основании Порядка, определенного Кабинетом министров.

Хотя в Порядке указано, что территориальный центр комплектации может обратиться в полицию по розыску, задержанию и доставке граждан, уклоняющихся от воинского долга, это, по мнению Симутина, подмена понятий.

Потому что на самом деле текст должен звучать так: "Территориальный центр комплектации (ТЦК) может обращаться в полицию для установления местонахождение и сопровождения ТЦК". А не для розыска, задержания и доставки.

Правозащитник считает, что граждане, когда читают подобные юридические формулировки, не понимают терминологии и не могут оценить, правомерно ли задержание. Поэтому, по незнанию своих прав, добровольно выполняют незаконные требования полиции.

Если так произошло — что нужно делать

Сначала попросите полицейского объяснить понятие и предъявить принятие суда о вашем задержании. Скорее всего, адекватного ответа вы не получите. Симутин резюмировал, что нужно просто продолжать делать то, что вы делали. Конечно, если раньше вы не получали повестку, по которой не проходили военно-врачебную комиссию. Потому что это уже уголовное дело.