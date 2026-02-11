Розыск ребенка на Буковине: пропала 13-летняя Юлия Волощук (фото)

Розыск ребенка на Буковине / © Национальная полиция Украины

На Буковине продолжаются активные поиски 13-летней черновчанки Юлии Волощук. Девушка 10 февраля не вернулась домой из учебного заведения, после чего правоохранители сразу начали комплекс мер по розыску.

Полиция Черновицкой области сообщила об этом 11 февраля.

По информации полиции, последний раз Юлию видели на улице Краматорской в Черновцах.

На Буковине разыскивают 13-летнюю Юлию Волощук / © Национальная полиция Украины

В поисках привлечены сотрудники территориальных и структурных подразделений полиции Черновицкой области, Национальной гвардии Украины, кинологи, спасатели, волонтеры и неравнодушные граждане. Также ориентированы правоохранители других областей.

Полицейские проводят опрос знакомых и лиц, которые могут иметь информацию о девушке, а также проверяют все возможные места ее пребывания.

Юлия Волощук пропала - приметы школьницы

Приметы Юлии Волощук: рост 160 см, худощавые, темно-коричневые волосы, стрижка каре. На момент исчезновения была одета в короткую коричневую куртку, черные брюки, белый шарф и коричневую обувь.

Правоохранители призывают всех, кто владеет какой-либо информацией о возможном местонахождении девушки, срочно сообщить полицию / © Национальная полиция Украины

Правоохранители призывают всех, кто владеет любой информацией о возможном местонахождении девушки, срочно сообщить на спецлинию «102» или по телефону +38095-692-30-80.

Общественность также просят максимально распространить информацию — каждая деталь может помочь в поиске ребенка.

Напомним, под Киевом в розыск объявляли 44-летнюю Елену Кривошлик. Она еще 11 декабря 2025 ушла на работу и не вернулась.