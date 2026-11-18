В повестке нашли грубые ошибки / © ТСН.ua

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Второй апелляционный административный суд принял сторону военнообязанного и отменил его розыск, инициированный ТЦК. Как выяснилось в ходе рассмотрения дела, повестка, на основании которой мужчину объявили в розыск, не имела ни печати, ни подписи руководителя центра комплектования.

Об этом говорится в постановлении суда.

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Истец требовал признать действия районного ТЦК и СП противоправными и изъять из реестра информацию о его розыске. Муж отметил, что никаких вызовов официально не получал и правил военного учета не нарушал.

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Ранее Харьковский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска, ссылаясь на норму об обязанности бывших ограниченно пригодных пройти повторный медосмотр до июня 2025 года. Однако истец подчеркнул, что никогда не имел такого статуса. Он настаивал, что ТЦК приписали требование, которое его вообще не касалось.

Повестка, на основании которой мужчину объявили в розыск, была оформлена с грубыми нарушениями. В частности, в документе не указали дату выдачи, на нем отсутствовала личная подпись руководителя ТЦК и гербовая печать, а сам факт выдачи не подтверждался выпиской из журнала регистрации.

Кроме того, как доказательство попытки вручения повестки представители ТЦК предоставили суду лишь рапорт своего работника о том, что военнообязанного якобы не было дома. Однако коллегия судей установила, что в дела нет даже приказа о назначении этого работника уполномоченным на вручение повесток.

В апелляционном суде зафиксировали грубые нарушения со стороны ТЦК, поэтому полностью отменили решение первой инстанции и признали действия ТЦК противоправными. Чиновники ТЦК были вынуждены исключить данные о розыске гражданина из реестра.

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Напомним, что заблокированные банковские счета и неожиданные исполнительные производства из-за штрафов от ТЦК стали распространенной проблемой для многих военнообязанных. В частности, случаются ситуации, когда люди, имеющие инвалидность и своевременно обновившие свои военно-учетные данные, вдруг узнают о штрафах на десятки тысяч гривен уже после ареста карточек. Юристы разъяснили, как действовать военнообязанным в таком случае, и какие документы нужны для доказательства своего статуса и снятия ареста.

В частности, постановление ТЦК можно оспорить в суде. Согласно КАС Украины, на это дается 10 дней. Если о постановлении стало известно только после ареста счетов, вместе с иском обязательно подается ходатайство о возобновлении пропущенного срока с добавлением доказательств позднего информирования (уведомление банка, постановление исполнителя и т.п.).

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