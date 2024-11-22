Утром 21 ноября армия России ударила по Днепру межконтинентальной ракетой РС-26 " Рубеж ", а не "Орешником".

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Авторы британского издания отмечают, что накануне диктатор РФ Владимир Путин заявил, что его армия выпустила экспериментальную гиперзвуковую ракету "Орешник" для поражения завода в Днепре, ранее являвшегося сверхсекретным ракетостроительным объектом Советского Союза. Якобы поводом для атаки стало разрешение ВСУ использовать передовые западные вооружения по целям России.

"Однако высокопоставленный украинский военный чиновник сказал Financial Times, что это была ракета РС-26 "Рубеж", имеющая радиус действия до 6000 километров", — пишет FT.

Украина якобы впервые нанесла удар по России с использованием американских ракет большой дальности Atacms 19 ноября, сообщают источники, знакомые с вопросом. Министерство обороны России подтвердило атаку на свою территорию, заявив, что якобы системы российского ПВО сбили пять из шести Atacms над Брянской областью.

Напомним, 21 ноября армия РФ впервые ударила межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру. СМИ сообщали, что якобы это ракета "Рубеж". Впрочем, воздушные силы не подтвердили это.

В свою очередь, российский "фюрер" Владимир Путин заявил, что была применена баллистическая ракета средней дальности "Орешник". Якобы успешно опробовано это оружие во время атаки на Днепр.

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