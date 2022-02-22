"Рубикон перейден": посол Украины в США высказался о возможной войне в Украине

"Рубикон перейден": посол Украины в США высказался о возможной войне в Украине

Виктор Чалый считает, что без поправки на ожидания и подготовку к более сложным сценариям в Украине могут опаздывать.

Посол Украины в США Виктор Чалый считает, что вопрос войны в Украине — вопрос фактов и динамично меняющейся ситуации.

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Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

"На данный момент имеем:

1. Открытая вооруженная интервенция России в Украине, закрепленная даже юридически российскими официальными структурами.

2. Акт злости России против Украины.

И так – это и есть широкая эскалация. Если нет, тогда что??? И вы думаете, они дальше не уйдут? Не будьте наивными. Уйдут. Вплоть до того предела, где будут остановлены, — написал Чалый.

По его словам, следующими шагами агрессии станут:

не только легализация уже размещенных на территории ОРДЛО российских военных, но и их усиление дополнительной наступательной техникой и боеприпасами и введение дополнительных подразделений вооруженных сил РФ;

создание на этой территории российских военных баз;

передвижение тяжелой техники, включая ракетную артиллерию вплотную к линии столкновения;

создание провокаций и подготовка наступательной операции, целью которой является расширение оккупационной территории в административные границы Донецкой и Луганской областей;

поддержка этой военной операции российскими военными группировками, сосредоточенными на границах Украины;

в случае дальнейшего развертывания операции – попытка окружить подразделения украинских Вооруженных Сил в зоне ООС.

"Без поправки на ожидания и подготовку к более сложным сценариям — будем опаздывать. Пусть народ будет спокойно мобилизован, а вы выбросьте из своей головы напрасные надежды. Все. Рубикон перейден", — отметил Чалый.

Напомним, что боевики так называемой "ЛНР" пригрозили Украине войной, если та не выведет свои войска со всей территории Луганской области.

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