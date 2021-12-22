Рубил деревья на кладбище: в Черниговской области предприниматель повредил 15 могил

Рубил деревья на кладбище: в Черниговской области предприниматель повредил 15 могил

Полицейские обнаружили повреждения на могилах.

В Черниговской области предприниматель вырубал деревья на территории кладбища. Полиция проводит расследование.

Об этом сообщили в полиции региона.

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На линию 102 поступило сообщение о том, что на кладбище в селе Ховмы Комаровской территориальной общины обнаружены поврежденные могилы. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Нежинского районного отдела полиции.

Полицейские обнаружили повреждения на 15 могилах – сломанные кресты, поврежденные памятники и ограждения могил. На погребениях лежали спиленные ветки деревьев, а также видны следы от колес техники. На территории кладбища обнаружены пни и фрагменты спиленных деревьев.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Полиция открыла производство по части 1 статьи 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой или другим местом захоронения). Ее максимальная санкция предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.

Полиция уже установила личность предпринимателя, произведшего вырубку деревьев на территории кладбища.

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