Рубио сделал мощное заявление о приближении к миру

Трамп стремится к тому, чтобы война в Украине, которая длится три года, закончилась.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговорный процесс по завершению российской войны против Украины приблизил стороны к миру. Впрочем, нужно еще много усилий, чтобы добиться мирного соглашения.

Об этом политик рассказал в интервью Fox News Radio, сообщил Государственный департамент США.

"Мы увидели, что мы стали ближе – не близки к миру. Я имею в виду, что, по моему мнению, есть над чем работать. Но мы стали ближе, чем были две недели назад или шесть месяцев назад", — высказался американский госсекретарь.

Рубио подчеркнул, что война в Украине длится три года. В свою очередь президент США Дональд Трамп стремится, чтобы она закончилась.

"Думаю, все должны согласиться, что эту войну нужно закончить. И вопрос в том, как ее закончить, чтобы она не началась снова. Итак, основной план заключался в том, сможем ли мы заставить этих ребят прекратить стрелять друг в друга, сесть и договориться о том, как положить этому конец навсегда. Это была цель президента."

По словам госсекретаря, он получил "хорошие обязательства" от украинской делегации на прошлой неделе в Саудовской Аравии.

"Они согласились прекратить стрельбу и заморозить все, как она есть. И мы можем поговорить о том, как покончить с этим навсегда».

Теперь, говорит политик, нужно получить "нечто подобное" от россиян. Отметим, что Рубио выразил надежду на то, что "мы окажемся в лучшем месте" после разговора Трампа с "фюрером" Владимиром Путиным.

Как сообщалось, ранее Марко Рубио сделал важное заявление по прекращению огня в Украине. В частности, в Вашингтоне называют ситуацию "тяжелой и сложной".

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