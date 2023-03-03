"Рубли были всегда!": посетительница отеля устроила в Одессе скандал из-за языка (видео)

Русскоязычная клиентка вызвала скандал в одной из гостиниц города Одессы, называя гривны "рублями" и упрекая персонала в том, что они говорят на украинском языке. Она уверяла, что в Украине "рубли были всегда", а украинский язык — "не модный".

Соответствующее видео было опубликовано местными Telegram-каналами.

Как видно на опубликованных кадрах, выбирая завтрак в отеле русскоязычная женщина упорно называет цены в рублях. На замечание сотрудницы заведения, что в Украине "не рубли, а гривны", она самоуверенно заявила, что "рубли и гривны — это одно и то же".

Когда же с ней снова не согласились, клиентка высказала предположение, что работница гостиницы приезжая, поскольку говорит на украинском языке, а "одесситы всегда разговаривали на русском".

Узнав, что в заведении работают местные, женщина неожиданно обвинила работниц отеля: “Девочки! Ну что вы, переобулись? Стыдно! И что вы, с пацанами так вот встречаетесь, и говорите: "Я хочу тебе"? Ну это колхоз”.

После того, как видео этого скандального общения распространилось в Сети, та же клиентка извинилась за свое поведение и пыталась донести свою позицию на “не модном” украинском языке.

Напомним, ранее в Одессе в одном из заведений питания посетительницу отказались обслуживать украинским языком.

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