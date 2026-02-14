Ручейки станут катком: какой будет погода 15 февраля

Погода на 15 февраля / © ТСН

Реклама

В воскресенье, 15 февраля, погодные условия в Украине существенно ухудшатся. На смену оттепели придут снегопады и резкое снижение температуры, что приведет к опасной гололедице.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Запад и Север

По ее словам, завтра, 15 февраля, в Украине на западе и севере — сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, порывистый северо-восточный ветер со штормовыми порывами, опасный гололед. Ожидается понижение температуры воздуха до 2-5 градусов мороза.

Реклама

Центральные области

В центральных областях дождь и мокрый снег, сильные осадки, сильный ветер. Днем в воскресенье температура воздуха будет колебаться от 1 мороза в Винницкой области до +6 градусов на Днепропетровщине.

Юг и Восток

На юге и востоке — сыро, туман, возможен дождь, днем +3+9, в Крыму +10+15 градусов.

Погода в Киеве

По ее словам, в Киеве завтра, 15 февраля, днем ожидается значительное усложнение погодных условий — сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, сильный северо-восточный ветер. Кроме того, температура воздуха опустится ниже нуля.

«Представьте, как эти ручейки и речушки завтра позамерзают», — отметила Диденко.

Реклама

Когда ненастье покинет Украину

Синоптик рассказала, что 16 февраля циклон, принесший непогоду, постепенно покинет нашу территорию, осадки в Украине ослабнут, но усилятся морозы.

Ранее сообщалось, что в Украину возвращаются морозы до -18.