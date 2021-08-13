Рудьковского видели в Монако: в Офисе генпрокурора выясняют, нарушил ли экс-министр условия домашнего ареста

Рудьковского видели в Монако: в Офисе генпрокурора выясняют, нарушил ли экс-министр условия домашнего ареста

Николая Рудьковского подозревают в организации резонансного похищения руководителя "Нефтегаздобыча", по решению суда, он должен находиться под ночным домашним арестом.

В соцсетях было опубликовано фотографию экс-министра транспорта и связи Николая Рудьковского, которого подозревают в похищении человека, в одном из отелей в княжестве Монако. В Офисе генерального прокурора пообещали, что в случае подтверждения этой информации будет инициировано усиление для подозреваемого меры задержания.

Об этом сообщили в ОГП в комментарии "Интерфакс-Украина", отметив, что в настоящее время сообщения в СМИ о пребывании Рудьковского в Монако проверяется.

"В случае подтверждения нарушения подозреваемым возложенных на него обязательств, прокурор будет инициировать перед судом вопрос об изменении избранной меры пресечения на более строгую", — заявили по этому поводу в Офисе генпрокурора.

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Адвокаты Рудьковского сообщили ОГП, что в пятницу, 13 августа, вечером Рудьковский должен прибыть в Украину и намерен появиться к прокурору и следователю.

В Офисе генпрокурора также сообщили, что из-под стражи Николай Рудьковский был освобожден еще 5 июля. Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство защитника подозреваемого об изменении меры пресечения в связи с наличием у подозреваемого многочисленных хронических заболеваний. Тогда к Рудьковского была применена мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

30 июля Рудьковский обратился к процессуальному руководителю с ходатайством о предоставлении ему разрешения на выезд для обследования и лечения в Вене (Австрия) в период с 5 по 21 августа 2021 года. Такое ходатайство ему согласовали, но ограничили пребывание исключительно Веной с целью оказания медицинской помощи.

Фото: Telegram

На фото, которое распространили в средствах массовой информации, Николай Рудьковский находится в отеле Monte Carlo Bay, на значительном расстоянии от столицы Австрии.

Напомним

Николая Рудьковского подозревают в похищении его бывшего бизнес-партнера, а ныне нардепа от партии "Слуга народа" Олега Семинского. По данным следствия, похищение произошло в 2012 году, потерпевшего удерживали незаконно около трех лет и требовали выплатить долг — 200 млн долларов.

24 июне 2021 Николая Рудьковского был арестован. Бывшего министра транспорта и связи Украины взяли под стражу прямо в зале Киевского апелляционного суда без права внесения денежного залога.

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