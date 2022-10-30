Ругалась и угрожала своему мужу – в Кривом Роге суд оштрафовал женщину

Суд квалифицировал действия женщины как домашнее насилие.
В Кривом Роге суд оштрафовал женщину за домашнее насилие, которая ругала своего мужа.
Об этом пишет местное издание.
В материалах судебного дела отмечается, что 22 сентября, около 13:00, находясь у себя дома, женщина кричала, ругалась и угрожала своему мужу.
Суд признал ее виновной по ч.1 ст. 173-2 КУоАП и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 170 гривен. Также ей придется уплатить судебный сбор в размере 496,2 гривны.
Женщина признала свою вину во время судебного заседания.
Напомним, на Закарпатье мужчину оштрафовали за матерное сообщение его племяннице.
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