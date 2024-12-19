Здесь больше нет и намека на жизнь.

В Сети показали новые кадры из разрушенной Авдеевки. На кадрах можно увидеть разрушенные дома, сломанные и разграбленные гаражи и выгоревшие машины.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Появились новые кадры разрушенной Авдеевки

Город с запахом мрака

Так выглядит сегодня "освобожденная" Авдеевка. Правда, подчеркнул журналист, освобождена она от жизни.

"Так сегодня выглядит "освобожденная" от жизни Авдеевка. На каждом шагу автора видео с цветами встречают местные жители, счастливые приходом солдат Путина", — метко заметил журналист.

Ранее украинский журналист Денис Казанский показал, как выглядит сегодня Авдеевка. Жителей здесь больше нет, зато везде гордо нарисованы русские флажки. И в этом – вся суть "помощи Донбасса" от России.

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