«Руины от Ужгорода до Владивостока»: Портников предупредил о новом этапе войны

Портников о новой фазе войны / © ТСН.ua

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Украина приближается к новому этапу войны: взаимным разрушениям от Ужгорода до Владивостока. Но взаимное разрушение инфраструктуры не остановит Россию, решающим должно стать уничтожение ее боевого потенциала.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в эфире «Эспрессо».

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Портников о взаимном уничтожении инфраструктуры и новой фазе войны

Виталий Портников отметил, что в любом случае необходимо понимать, что даже если в обозримой перспективе представить себе перемирие между Россией и Украиной, это будет перемирие на руинах.

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«Обе страны на момент перемирия будут достаточно серьезно разрушены взаимными ударами. Это нужно принять как факт. Принять украинцам, принять россиянам. Посмотреть вокруг и понять, что мы приближаемся к этапу взаимного разрушения от Ужгорода до Владивостока», — говорит Портников.

Журналист объясняет, что шанс увидеть одни руины на этих территориях крайне большой. Он убежден, что Украина продолжит улучшать результативность дальнобойных ударов по РФ и превращать в руины инфраструктуру врага.

В то же время, по его словам, Россия будет использовать периоды, когда Украине нечем будет сбивать баллистические ракеты, и тоже будет разрушать украинскую инфраструктуру.

«Это борьба, в которой, к сожалению, нет иного выхода».

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То, что Украина предупреждает РФ об улучшении своих ударных способностей и предостерегает от еще больших разрушений, а россияне не реагируют, по словам Портникова, на самом деле не является безумием, как многие считают.

«Это примерно тот же украинский подход, который применялся в 2022 году, и тоже не оправдал себя. Когда генерал Валерий Залужный говорил, что такое большое количество потерь среди российских военнослужащих приведет к тому, что Путин захочет приостановить войну. Потому что генерал Залужный мыслил как цивилизованный человек».

Однако журналист добавляет, что преимущество таких стран как Россия в том, что там не мыслят на уровне цивилизованных людей. У РФ главный козырь — высокий уровень готовности терпеть среди населения.

Портников привел пример СССР: после Второй мировой войны люди жили в сплошных руинах и США предлагали свою помощь. От нее Сталин отказался, так как это расходилось с его концепцией конфронтации с западным миром и потому, что уровень терпения российского народа был в разы выше, чем в Европе либо Америке.

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И если бы не плановая экономика, СССР мог бы победить западный мир. У СССР были все шансы стать таким, как Китай, с режимом и рыночной экономикой.

«Мы не должны рассчитывать на то, что превращение России в руину заставит россиян отказаться от плана уничтожения Украины».

У Зеленского оценили ход войны

Напомним, линия фронта в Украине практически остановилась, а боевые действия перешли в фазу взаимного истощения. Сейчас обе стороны методично уничтожают инфраструктуру друг друга.

Об этом заявил советник президента Украины и специалист в области военных радиотехнологий Сергей «Флеш» Бескрестнов. Он отметил, что эта война рано или поздно закончится, но победителя в ней не будет.

По его словам, обе страны выйдут из конфликта с разрушенной экономикой, инфраструктурой и большими человеческими потерями.

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