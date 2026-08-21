Руины вместо домов и убитые люди: РФ ударила по Украине по шести направлениям – что и где до сих пор летит (карта)

Террор Украины продолжается

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В ночь на 21 августа враг атаковал Украину 135 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера и дронами-имитаторами типа «Пародия» из шести направлений.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 107 вражеских БпЛА.

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Зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3.

Атака продолжается — где летят вражеские дроны

БпЛА в направлении Запорожья с юго-востока и Сум с севера

Одесчина: реактивный БпЛА к северу от н.п.Сарата, курс — северный/северо-восточный

БпЛА в направлении Запорожья с юго-запада и Харькова с юго-востока

Черниговщина: БпЛА мимо Новгород-Северского на юге западным курсом

Атака по Украине — что известно

В ночь на 21 августа российские войска нанесли массированный удар по Сумах с применением беспилотников, в том числе реактивных. В Ковпаковском районе города зафиксировано попадание в объекты гражданской инфраструктуры и жилую застройку. В Котопопе от российских атак ранена 78-летняя женщина.

Российские беспилотники атаковали село Лебяже в Харьковской области — возникли пожары в частной застройке, погибли два человека, также раненые.

Последствия атаки

21 августа российские войска атаковали беспилотниками Никопольский, Синельниковский и Павлоградский районы Днепропетровской области.

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Вражеские беспилотники атаковали Болградский и Измаильский районы Одесской области. Под ударом оказалась инфраструктура международного пункта пропуска «Табак» на границе с Молдовой.

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