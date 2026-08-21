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Руины вместо домов и убитые люди: РФ ударила по Украине по шести направлениям – что и где до сих пор летит (карта)
Российские войска в ночь на 21 августа запустили по Украине 135 дронов. ПВО сбила 107 из них.
В ночь на 21 августа враг атаковал Украину 135 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера и дронами-имитаторами типа «Пародия» из шести направлений.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 107 вражеских БпЛА.
Зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3.
Атака продолжается — где летят вражеские дроны
БпЛА в направлении Запорожья с юго-востока и Сум с севера
Одесчина: реактивный БпЛА к северу от н.п.Сарата, курс — северный/северо-восточный
БпЛА в направлении Запорожья с юго-запада и Харькова с юго-востока
Черниговщина: БпЛА мимо Новгород-Северского на юге западным курсом
Атака по Украине — что известно
В ночь на 21 августа российские войска нанесли массированный удар по Сумах с применением беспилотников, в том числе реактивных. В Ковпаковском районе города зафиксировано попадание в объекты гражданской инфраструктуры и жилую застройку. В Котопопе от российских атак ранена 78-летняя женщина.
Российские беспилотники атаковали село Лебяже в Харьковской области — возникли пожары в частной застройке, погибли два человека, также раненые.
21 августа российские войска атаковали беспилотниками Никопольский, Синельниковский и Павлоградский районы Днепропетровской области.
Вражеские беспилотники атаковали Болградский и Измаильский районы Одесской области. Под ударом оказалась инфраструктура международного пункта пропуска «Табак» на границе с Молдовой.