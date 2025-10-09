Руины вокруг: Портников сделал жуткий прогноз по войне в Украине

Украинский журналист и публицист Виталий Портников / © ТСН.ua

В ближайшие годы характер российско-украинской войны может измениться — боев и действия на фронте постепенно стабилизируются, усилятся удары по тылу.

Украинский журналист и публицист Виталий Портников предупредил об этом в эфире телеканала «Прямой».

«Война в Украине идет двумя путями. С одной стороны, продолжаются позиционные бои, и фронтовая линия почти не меняется в последние годы. А с другой — мы видим нарастание террористической войны против тыла, гораздо более интенсивной, чем в 2023 году. Используются сотни беспилотников, и понятно, что такая война будет только усиливаться с каждым годом», — отметил журналист.

Портников считает, что фронтовая война может «забуксовать», ведь обе армии достигли технологического порога, когда сложно прорывать оборону или совершать значительные наступательные операции. Вместо этого активизируются удары по тыловым городам и промышленным объектам, что ведет к масштабному разрушению инфраструктуры.

«В России могут полагать, что украинские руины станут символом капитуляции Киева. В то же время, в Украине могут считать, что уничтожение российского военно-промышленного и нефтеперерабатывающего потенциала — это путь к миру, ведь Россия тогда не сможет воевать. И так мы будем постепенно видеть руины вокруг. Это уже совсем другой тип войны», — подчеркнул Портников.

Таким образом журналист прогнозирует, что война может перейти в фазу взаимного истощения, где стратегической целью сторон станет не захват территорий, а разрушение тыловой инфраструктуры противника.

Напомним, 9 октября зафиксировано продвижение россиян в трех областях. Так, враг двигается вблизи населенных пунктов трех областей Украины — Донецкой, Днепропетровской и Запорожской.

Между тем стало известно о потерях России в Добропольской операции и сколько именно из них безвозвратных.