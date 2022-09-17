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Рука с сине-желтым браслетом: украинцы устроили флешмоб, чтобы мир узнал о совершенном россиянами геноциде

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Рука с сине-желтым браслетом: украинцы устроили флешмоб, чтобы мир узнал о совершенном россиянами геноциде

Коллаж – ТСН.ua

После деоккупации города Изюм в Харьковской области правоохранители обнаружили массовые захоронения мирных жителей и военных. Прямо посреди леса нашли более 400 могил украинцев, которых убивали целыми семьями.

На одном из фото, обнародованном после эксгумации тел, видна рука убитого украинца или украинки, на которой одеты сине-желтые браслеты. Фото шокировало весь мир, поэтому украинцы начали массово обнародовать фото с браслетами в цвет украинского флага. К трагическому тренду присоединились и иностранцы.

"Это мог быть я", – пишут в Твиттере.

"Это мог быть любой из нас. Просто потому, что мы украинцы", – пишут пользователи.

Массовые убийства в Изюме напомнили миру, что Россия ведет в Украине не просто войну за территории – это настоящий геноцид украинцев.

Убийства в Изюме сравнили с бучанской резней. Так, в частности, в американском Институте изучения войны заявили, что массовые захоронения и российские камеры пыток в освобожденных городах Харьковщины свидетельствуют о том, что россияне совершают военные преступления на всех оккупированных территориях.

"Обнаружение массовых захоронений мирных жителей и камер пыток в только что освобожденном Изюме подтверждают, что зверства в Буче не были изолированными военными преступлениями, а микрокосмом российских зверств на оккупированных Россией территориях", — отметили в ISW.

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