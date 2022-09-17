Рука с сине-желтым браслетом: украинцы устроили флешмоб, чтобы мир узнал о совершенном россиянами геноциде

После деоккупации города Изюм в Харьковской области правоохранители обнаружили массовые захоронения мирных жителей и военных. Прямо посреди леса нашли более 400 могил украинцев, которых убивали целыми семьями.
На одном из фото, обнародованном после эксгумации тел, видна рука убитого украинца или украинки, на которой одеты сине-желтые браслеты. Фото шокировало весь мир, поэтому украинцы начали массово обнародовать фото с браслетами в цвет украинского флага. К трагическому тренду присоединились и иностранцы.
"Это мог быть я", – пишут в Твиттере.
Это could be me.— что-то холодное ️⚧️️ (@callmerig) September 16, 2022
Just because I am Ukrainian.
Russians want to destroy my nation. Они должны быть сделаны для центров, они делают это сейчас.
Этот момент кое-что является трудящимся в занятых городах Украины. #IzyumMassacre #russiaisateroriststate #RussiaIsANaziState pic.twitter.com/VZsF4EJswi
Just because we are Ukrainians. #IzyumMassacre pic.twitter.com/omrgAk4cF3— Kimi chan (@kimchi_ko_maeda) September 16, 2022
"Это мог быть любой из нас. Просто потому, что мы украинцы", – пишут пользователи.
Это может быть любое из нас. Just because we're Ukrainians #IzyumMassacre pic.twitter.com/obEsiBYZZH— Moro_Moro ***waiting list to full*** (@MoroMoro_art) September 17, 2022
is...— Illiya Tochenyi (@myliveincity) September 17, 2022
United
Knowledgeable
Real
Agricultural
Innovative
Natural
Elegant
Every word is about my nan... #IzyumMassacre pic.twitter.com/b1If0nvRF5
Это может быть из нас #IzyumMassacre pic.twitter.com/voqDooN53c— Svitlana Glchnk (@Light_gsm) September 17, 2022
Массовые убийства в Изюме напомнили миру, что Россия ведет в Украине не просто войну за территории – это настоящий геноцид украинцев.
Как масса буриала из 440 bods, основанных в Изиуме. Terrorussia listes death everywhere it goes, коммитинг genocide of peaceful citizens. Yet it is still not recognized as terrorista state. How many lives should it take to acknowledge? #RussiaIsATerroristState #IzyumMassacre pic.twitter.com/o8RET1YE5O— Боевой Ёжик (@YuriEzhov) September 17, 2022
Убийства в Изюме сравнили с бучанской резней. Так, в частности, в американском Институте изучения войны заявили, что массовые захоронения и российские камеры пыток в освобожденных городах Харьковщины свидетельствуют о том, что россияне совершают военные преступления на всех оккупированных территориях.
"Обнаружение массовых захоронений мирных жителей и камер пыток в только что освобожденном Изюме подтверждают, что зверства в Буче не были изолированными военными преступлениями, а микрокосмом российских зверств на оккупированных Россией территориях", — отметили в ISW.
We will never forgive! Burn in hell, russians! #GenocideOfUkrainians #IzyumMassacre pic.twitter.com/z0LeUJkTKe— Visit Ukraine (@VisitUkraine__) September 17, 2022
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