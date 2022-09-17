Рука с сине-желтым браслетом: украинцы устроили флешмоб, чтобы мир узнал о совершенном россиянами геноциде

После деоккупации города Изюм в Харьковской области правоохранители обнаружили массовые захоронения мирных жителей и военных. Прямо посреди леса нашли более 400 могил украинцев, которых убивали целыми семьями.

На одном из фото, обнародованном после эксгумации тел, видна рука убитого украинца или украинки, на которой одеты сине-желтые браслеты. Фото шокировало весь мир, поэтому украинцы начали массово обнародовать фото с браслетами в цвет украинского флага. К трагическому тренду присоединились и иностранцы.

"Это мог быть я", – пишут в Твиттере.

Это could be me.

Just because I am Ukrainian.



Russians want to destroy my nation. Они должны быть сделаны для центров, они делают это сейчас.



Этот момент кое-что является трудящимся в занятых городах Украины. #IzyumMassacre #russiaisateroriststate #RussiaIsANaziState pic.twitter.com/VZsF4EJswi — что-то холодное ️‍⚧️️‍ (@callmerig) September 16, 2022

"Это мог быть любой из нас. Просто потому, что мы украинцы", – пишут пользователи.

Это может быть любое из нас. Just because we're Ukrainians #IzyumMassacre pic.twitter.com/obEsiBYZZH — Moro_Moro ***waiting list to full*** (@MoroMoro_art) September 17, 2022

is...

United

Knowledgeable

Real

Agricultural

Innovative

Natural

Elegant



Every word is about my nan... #IzyumMassacre pic.twitter.com/b1If0nvRF5 — Illiya Tochenyi (@myliveincity) September 17, 2022

Массовые убийства в Изюме напомнили миру, что Россия ведет в Украине не просто войну за территории – это настоящий геноцид украинцев.

Как масса буриала из 440 bods, основанных в Изиуме. Terrorussia listes death everywhere it goes, коммитинг genocide of peaceful citizens. Yet it is still not recognized as terrorista state. How many lives should it take to acknowledge? #RussiaIsATerroristState #IzyumMassacre pic.twitter.com/o8RET1YE5O — Боевой Ёжик (@YuriEzhov) September 17, 2022

Убийства в Изюме сравнили с бучанской резней. Так, в частности, в американском Институте изучения войны заявили, что массовые захоронения и российские камеры пыток в освобожденных городах Харьковщины свидетельствуют о том, что россияне совершают военные преступления на всех оккупированных территориях.

"Обнаружение массовых захоронений мирных жителей и камер пыток в только что освобожденном Изюме подтверждают, что зверства в Буче не были изолированными военными преступлениями, а микрокосмом российских зверств на оккупированных Россией территориях", — отметили в ISW.

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