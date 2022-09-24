Рука с сине-желтыми браслетами: тело погибшего военного отдали родным для погребения

Во время эксгумации тел в освобожденном Изюме было обнаружено тело погибшего украинского военного с сине-желтыми браслетами.

Фото руки облетело весь мир. А убитым оказался 36-летний боец 93-й бригады "Холодный Яр" Сергей Сова. Тело военнослужащего уже передали родственникам для должного захоронения.

Об этом сообщил руководитель следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

"Следователями проведен дополнительный осмотр тела в морге с привлечением судебного медицинского эксперта. Это — военнослужащий. Его по татуировке узнала жена", — написал он.

По его словам, тело выдано для должного захоронения. "Навыки помним. Спасибо герою", — говорится в сообщении.

К слову, у украинского защитника осталась жена и двое маленьких детей.

Напомним, после деоккупации города Изюм в Харьковской области правоохранители обнаружили массовые захоронения мирных жителей и украинских военных. Специалисты эксгумировали 447 тел. Среди них было 22 военнослужащих и пятеро детей.

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