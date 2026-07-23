Руки мертвого человека: Сеть возмутила двусмысленная реклама маникюра

Скандальная реклама маникюра / © из соцсетей

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В соцсетях разгорелся скандал из-за рекламы маникюрного салона с изображением рук, покрытых землей, что многим пользователям напомнило один из самых болезненных символов российских военных преступлений в Буче — фотографию руки погибшей женщины с ярким красным маникюром.

На волну возмущения обратила внимание известный украинский мастер маникюра Ника Земляникина, которая прокомментировала ситуацию в Facebook.

По словам Земляникиной, авторы скандального фото, вероятно, стремились привлечь внимание аудитории, однако выбранный способ оказался неудачным.

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«Мне кажется, в Украине нет ни одного человека, который бы не помнил подобную фотографию из Бучи… Но цель автора достигнута — внимания теперь хоть отбавляй», — написала она.

Речь идет о рекламном посте одного из запорожских салонов красоты, который опубликовал фото нового ярко-оранжевого маникюра.

На снимке руки модели были полностью испачканы сухой землей и грязью, а пост сопровождался подписью: «Чтоо? Мне это только кажется? Или на этот раз маникюр получился очень сочным…».

© из соцсетей

Пользователи социальных сетей массово заявили, что такая стилизация в условиях полномасштабной войны вызывает болезненные ассоциации с кадрами эксгумации тел погибших украинцев, прежде всего с фотографией руки убитой женщины с красным маникюром из Бучи, которая в 2022 году стала одним из самых известных символов российских военных преступлений. Это фото облетело весь мир, а женщину впоследствии опознали именно по яркому маникюру.

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В комментариях пользователи назвали рекламу проявлением отсутствия эмпатии и погоней за хайпом. Некоторые отметили, что «первое, что пришло в голову — это фото мертвой женщины», другие подчеркнули, что маникюр должен ассоциироваться с эстетикой, а не со смертью или трагедией.

В то же время часть комментаторов высказала предположение, что авторы рекламы, возможно, пытались воспроизвести популярный зарубежный визуальный стиль, когда украшения или маникюр фотографируют на фоне темного песка. Однако использование обычной черной земли в украинском контексте войны, по мнению пользователей, сделало результат неприемлемым.

После волны критики администрация запорожского салона удалила скандальную публикацию со своих официальных страниц.

Напомним, ранее в Сети разгорелся скандал из-за ночной поездки блогерш на автомобиле по улицам Ивано-Франковска под громкую российскую музыку. Пользователи социальных сетей резко осудили такие действия и обратились с призывом к полиции.

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