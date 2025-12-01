"Руки, ноги отрежем, чтобы легче было нести": как россияне эвакуируют раненых из Покровского направления

Перехват ГУР / © ГУР Минобороны

Украинская разведка перехватила разговор россиян об «особенностях» эвакуации раненых на Покровском направлении. Речь идет о необходимости отрезать руки и ноги, чтобы окупантов было легче нести. В разговоре отмечается: "церемониться" с военными никто не будет.

Об этом сообщает ГУР МО.

Разговор россиян

— Бл*ь к ней привязать палку и он уйдет. Ты ему расскажи, как они мирных FPV в****ли, которые в нашу сторону пытались уходить. Скажи, с ними то же будет, да?

– Лом, лом, я Гоша. Да, конечно. Так еще и сказали, церемониться не будем

- Да, хорошо

— Ты ему скажи, мы тебя в любом случае понесем, уже с отрезанными ногами, на **. Чтобы легче был

– Передали. Он сейчас даже слышал…

— Чтобы легче он был, ручки можем, ножки отрезать, все перебинтуем, зажгутим. И жизнь ему сохраним. Просто он будет легче, понимаешь?

— Да, и нам будет легче его нести тогда.

– Сказали, где мы? Там передали ребята информацию? У нас много 250-х

Да, да, да. Если что, может пожрать там найдешь

– Лом, я Гоша. Да, здесь немного есть. Сокровище

- Лом, лом, лом. Нашли поесть. Соленья, варенье. Сейчас глюкозой его накормим. Если будут мозги мне есть, я ему ногу отрублю

Ранее кафиры рассказали о казнях гражданских в Покровске.

«Вести наблюдение за дорогой, никого не пропускай. Как он принял? Кто с гражданскими с большими сумками сразу е***ть», — командует россиянин.