- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 566
- Время на прочтение
- 2 мин
"Руки, ноги отрежем, чтобы легче было нести": как россияне эвакуируют раненых из Покровского направления
ГУР обнародовал перехват разговора россиян об эвакуации раненых из Покровского направления.
Украинская разведка перехватила разговор россиян об «особенностях» эвакуации раненых на Покровском направлении. Речь идет о необходимости отрезать руки и ноги, чтобы окупантов было легче нести. В разговоре отмечается: "церемониться" с военными никто не будет.
Об этом сообщает ГУР МО.
Разговор россиян
— Бл*ь к ней привязать палку и он уйдет. Ты ему расскажи, как они мирных FPV в****ли, которые в нашу сторону пытались уходить. Скажи, с ними то же будет, да?
– Лом, лом, я Гоша. Да, конечно. Так еще и сказали, церемониться не будем
- Да, хорошо
— Ты ему скажи, мы тебя в любом случае понесем, уже с отрезанными ногами, на **. Чтобы легче был
– Передали. Он сейчас даже слышал…
— Чтобы легче он был, ручки можем, ножки отрезать, все перебинтуем, зажгутим. И жизнь ему сохраним. Просто он будет легче, понимаешь?
— Да, и нам будет легче его нести тогда.
– Сказали, где мы? Там передали ребята информацию? У нас много 250-х
Да, да, да. Если что, может пожрать там найдешь
– Лом, я Гоша. Да, здесь немного есть. Сокровище
- Лом, лом, лом. Нашли поесть. Соленья, варенье. Сейчас глюкозой его накормим. Если будут мозги мне есть, я ему ногу отрублю
Ранее кафиры рассказали о казнях гражданских в Покровске.
«Вести наблюдение за дорогой, никого не пропускай. Как он принял? Кто с гражданскими с большими сумками сразу е***ть», — командует россиянин.