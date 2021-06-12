Руккола с украинского огорода: сколько стоит и что из нее можно приготовить

Руккола — ежегодно становится все более популярной

Ее начали выращивать еще во времена Римской империи. Она богата витаминами и имеет острый пряный вкус. Руккола — ежегодно становится все более популярной. И если раньше можно было купить разве импортную продукцию, то сейчас эти растения фермеры массово выращивают и в Украине.

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Прибыльный ли это бизнес? Сколько стоит руккола на базарах? И как приготовить из нее мороженое, говорится в сюжете ТСН.

На руколу на рынках Украины

Рукколу на продажу выращивает Остап Строкань из Киевщины первый год. На собственном огороде — среди других салатов. Говорит, имеет около 100 кустов. Один урожай уже собрал и продал знакомому ресторатору за 150 грн/кг.

Хотя много денег на рукколе пока не заработал, Остап уже подумывает, не построить ли теплицу. Чтобы бизнес — расширить.

Другой фермер со стажем Вадим Сохацкий рукколой занимается лет с 10. Говорит, что около 10 укосов собрали в этом году. Его руккола стоит около 80 грн/кг и в пучках около 100 гривен.

Но даже по такой цене, жалуется, продать не так просто. Мол, супермаркеты охотнее закупают рукколу, в частности, из Италии. Поэтому почти треть выращенного пришлось утилизировать. А площади для посадки — уменьшить в разы.

Валентина — продавец на сумском рынке приводит в себя остатки рукколы. Говорит, что почти все продала еще утром. Руколу выращивает неподалеку Сум в теплице. Продает пучками — по 10 гривен. Говорит сейчас она немного подорожала. Потому что первый посев почти отошел, а второй еще не поднялся.

"Недлю назад была 60-70 грн килограмм, сейчас — 100 грн килограмм. Ну я думаю цена будет стабильна где-то с месяц. А тогда может подняться", — говорит продавщица.

Руккола из других регионов — вдвое дороже. За выращенную в Харьковских теплицах просят — по 20 гривен за 100 граммов. Продавцы уверяют — это не дорого. По словам продавцов, зимой она была 400 гривен за килограмм. Затем 300 сейчас 200. Впрочем, если походить и хорошо поискать — можно найти и пучки и по 5 гривен. Больше всего рукколы берут на салаты.

Что приготовить из рукколы

Шеф-повар из Луцка Илья в фольге запекает картофель. Готовить — итальянские ньоки с рукколой — это нечто вроде украинских галушек. Картофельное тесто с измельченной рукколой раскатывает и нарезает небольшими кусками. Соус готовит из оливкового масла, пармезана, чеснока, орехов, и, конечно, рукколы. Варятся такие ньоки-клецки две минуты. Не более.

Но не только галушки можно приготовить из рукколы. Десерт, а именно мороженое, тоже можно. В стакан шеф-повар забрасывает авокадо, глюкозу, мед, фисташки, замороженный банан и рукколу. И ставит в холодильник. Через некоторое время десерт готов.

Новости Украины: руккола с украинского огорода - сколько стоит и что из нее можно приготовить

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