Руководитель АОЗ подал в отставку: что произошло с поставкой оружия для ВСУ

Арсен Жумадилов / © Facebook Арсена Жумадилова

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Генеральный директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов подал заявление на увольнение. Последним днем его работы в должности должно стать 31 августа.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции, передает РБК-Украина.

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По словам Жумадилова, после его увольнения обязанности руководителя АОЗ будет выполнять бывший гендиректор «Медицинских закупок Украины» Олег Клец.

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Ранее источник в оборонной отрасли сообщал, что Жумадилов планирует уйти в отставку из-за проблем с закупками вооружения. По словам собеседника, в системе закупок возникла фактическая пауза: Минобороны пыталось перейти от прямых контрактов к тендерам по тактико-техническим характеристикам, однако новую процедуру так и не запустили, тогда как старая уже перестала работать.

Поэтому между Министерством обороны и Агентством оборонных закупок возникли взаимные претензии. В ведомстве обвиняли АОЗ в бездействии, в то время как в агентстве заявляли, что готовы проводить тендеры, но ждут от Минобороны необходимые тактико-технические характеристики.

Напомним, ситуация вокруг Агентства оборонных закупок обострилась после решения тогдашнего министра обороны Рустема Умерова не продлевать контракт с руководительницей АОЗ Мариной Безруковой. Это повлекло за собой острый конфликт вокруг управления агентством, к которому присоединились политики, антикоррупционные организации и международные партнеры Украины.

Умеров объяснял кадровые изменения необходимостью повысить эффективность обеспечения ВСУ, в то время как Безрукова заявляла о незаконном вмешательстве Минобороны в работу Агентства.

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Все о конфликте вокруг АОЗ, смене руководства и споре вокруг оборонных закупок читайте в отдельном материале ТСН.ua.

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