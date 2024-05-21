Руководитель ФЛА Закарпатья попал в скандал: олимпийка с надписью Russia и заявление об "отделении"

Глава Закарпатской федерации легкой атлетики на видео то ли шутя, то ли серьезно заявил о желании отделить Закарпатье. На другом видео он тренируется в форме с надписью Russia.

В Сети появилось видео, на котором президент Федерации легкой атлетики Закарпатской области Олег Коноваленко тренируется в форме с надписью Russia и "шутя" подписывает решение об отделении Закарпатья от Украины.

Видео опубликовал местный журналист и блогер Виталий Глагола в своем Telegram. Когда и где были сняты эти ролики, неизвестно.

"Председатель Закарпатской федерации легкой атлетики хочет отделить Закарпатье и тренируется в спортивке RUSSIA. Об этом бывший заместитель начальника УБОП в Закарпатской области Олег Коноваленко, который возглавляет Закарпатскую федерацию легкой атлетики, сообщил в "шутливом" видео, которое было снято вероятно где-то в российских кабинетах", – отметил Глагола.

На первом видео Коноваленко играет роль представителя власти и сидит в роскошном кабинете с большим портретом Ленина и (вероятно) маршала Жукова. Когда к нему подходит подчиненный с вопросом: "Что будем делать с Закарпатьем", он отвечает: "Отделить на...й". При этом имитирует подписание документа. Разговор происходит на русском языке.

На другом видео Коноваленко тренируется в олимпийке с надписью Russia на спине.

Глава ФЛА Закарпатья тренируется в форме с надписью Russia

Что известно об Олеге Коноваленко

Олег Коноваленко возглавил Федерацию легкой атлетики Закарпатья в ноябре 2015 года. Информации в открытом доступе о Коноваленко немного. Известно, что при Януковиче он был заместителем начальника УБОП в Закарпатской области.

В комментариях тех времен о Коноваленко отзываются, мягко говоря, "не очень". Судя по постам, местные жители считают, что он был причастен к "крышеванию" контрабанды в регионе.