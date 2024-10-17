Руководитель Хмельницкой прокуратуры, работники которой массово оформили инвалидность, уволен

Руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник уволен с занимаемой должности по собственному желанию.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

При этом в сообщении подчеркнули, что проведение служебного расследования по факту получения групп инвалидности прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры продолжается.

"Служебное расследование охватывает проверку не только информации, которая касается вышеупомянутой областной прокуратуры, но и других органов прокуратуры", — говорится в сообщении.

Ранее прокурор Хмельницкой области Алексей Олейник опроверг информацию о том, что среди его подчиненных почти все оформили инвалидность. По его подсчетам, людей с инвалидностью в областной прокуратуре "только" чуть больше 20 процентов.

Утверждение о "крышевании коррупционной схемы главы МСЭК" Татьяны Крупы, которую ранее разоблачили на незаконном обогащении, прокурор Хмельницкой области назвал ничем не подтвержденным.

Напомним, украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что около полусотни прокуроров Хмельнитчины во главе с областным прокурором оформили инвалидность и предположил, что им это удалось сделать из-за коррупционной схемы в МСЭК. В офисе генпрокурора заявили, что подписали приказ о проведении служебного расследования.

Глава Хмельницкой МСЭК оформила «липовую» инвалидность 50 прокурорам и их родственникам

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