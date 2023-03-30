Руководитель МАГАТЭ после визита на Запорожскую АЭС: "Защитить станцию уже невозможно"

Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил украинскую Запорожскую АЭС в среду, 29 марта, и заявил, что обеспечить безопасность на станции уже невозможно.

Гросси сообщил, что количество войск вблизи АЭС значительно увеличилось, поэтому ее больше невозможно защитить.

Об этом сообщает Sky News.

"Очевидно, что во всем этом регионе усиливается военная активность. Поэтому защитить станцию невозможно", – сказал руководитель МАГАТЭ.

Это был второй визит Гросси в Запорожье после полномасштабного вторжения России в Украину, и его целью было "из первых уст оценить серьезную ситуацию с ядерной безопасностью и охраной на объекте".

Несмотря на то, что агентство имеет команду экспертов на АЭС с сентября прошлого года, Гросси описал ситуацию как "все еще нестабильную".

Напомним, Рафаэль Гросси настаивает на создании зоны безопасности на станции, чтобы предотвратить возможную ядерную катастрофу. От идеи демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС МАГАТЭ отказались из-за "трудностей с реализацией этого процесса".

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