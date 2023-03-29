Руководитель МАГАТЭ раскрыл детали плана в отношении Запорожской АЭС

Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что его предложение заключить соглашение по защите Запорожской атомной электростанции Украины все еще актуально. Сей\час он корректирует предложения, чтобы добиться прорыва.

Рафаэль Гросси настаивает на создании зоны безопасности на станции, чтобы предотвратить возможную ядерную катастрофу. От идеи демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС МАГАТЭ отказались из-за "трудностей с реализацией этого процесса".

Об этом Гросси сказал в интервью Reuters.

"Мы вносим некоторые коррективы в те предложения, которые выносим на обсуждение. Я уверен, что можно было бы установить какую-нибудь форму защиты, возможно, акцентируя внимание не столько на идее зоны, сколько на самой защите: что люди должны или не должны делать для защиты станции", — сказал руководитель МАГАТЭ.

Теперь МАГАТЭ больше не намерены создавать зону демилитаризации вокруг станции. В то же время Украина не хочет соглашения, которое фактически признает или разрешит российское военное присутствие на АЭС. В настоящее время план Гросси содержит требования прекращения огня по станции и с ее територрии, а также вывод тяжелого оружия.

"Я ни в коем случае не сдаюсь. Я думаю, наоборот, нам нужно приумножить наши усилия, нам нужно продолжать", — сказал Гросси и добавил, что сейчас в регионе усилилась военная активность.

Напомним, ранее президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал, что ситуация на Запорожской атомной электростанции остается критической. Россияне вместо профессиональных работников трудоустраивают туда людей без образования и стажа. В то же время контракты со своими специалистами по Росатому не продлевают, но и домой их не отпускают. На днях еще и начали вывозить из учебно-тренировочного центра ЗАЭС оборудование.

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