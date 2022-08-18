Руководитель МАГАТЭ согласился возглавить делегацию на Запорожскую АЭС – Кулеба

Глава Международного агентства ООН по атомной энергетике Рафаэль Мариано Гросси заявил о готовности возглавить делегацию на Запорожскую АЭС.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил необходимость такой миссии, чтобы противодействовать угрозам безопасности, вызванным российской агрессией

Об этом Кулеба написал в своем Твиттере.

"Рафаэль Мариано Гросси проинформировал меня, что, в ответ по приглашению Украины, он готов возглавить делегацию МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Я подчеркнул необходимость такой миссии, чтобы противодействовать угрозам безопасности, вызванным российской агрессией", — написал Куба.

В то же время сам Гросси и прессслужба МАГАТЭ пока не комментировали разговор, о котором сообщил министр.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что МАГАТЭ работает над тем, чтобы отправить на Запорожскую АЭС своих специалистов. Он подчеркнул, что российские оккупанты должны покинуть территорию атомной станции и не шантажировать мир ядерной угрозой.

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